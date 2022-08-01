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Sepultura

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MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Для меня это особенная пластинка»



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В новом интервью для iRock бывший фронтмен SEPULTURA Max Cavalera рассказал о новаторском альбоме "Roots" 1996 года, при работе над которым он и его коллеги по группе сотрудничали с бразильским племенем Xavante. Отвечая на вопрос о критике со стороны некоторых поклонников SEPULTURA, что диск был «недостаточно металлическим», Max сказал:

«Они просто не дали пластинке реального шанса. Для меня "Roots" — очень тяжёлый альбом. Я считаю, что некоторые вещи, такие как "Straighthate", "Spit", "Ambush" и "Endangered Species" были чертовски тяжёлыми, быстрыми и брутальными. Я думаю, всё потому, что на него навесили ярлык... Он стал очень популярным, он стал модным. Некоторые связали его с "ню-металом". Я не думаю, что "Roots" — это "ню-метал". На самом деле я думаю, что всё совсем наоборот — он более первобытный. Он более простой — строй более низкий, но более простые риффы. Очень тяжёлая перкуссия.

По своей сути для меня это, безусловно, особенная пластинка. Я не скажу, что она моя любимая, потому что это всё равно что выбирать детей — это неправильно. Я не хочу выбирать между альбомами SEPULTURA, мне нравятся все. Но для меня "Roots" как будто... Это идея. Она родилась в нужное время. Это просто сумасшедшая идея, пришедшая мне в голову: записать альбом с бразильскими индейцами и привнести это в металл. И я думаю, что это было очень амбициозно и очень смело. Потому что не так много людей делают это в своей карьере; не так много людей рискуют всем и записывают альбом с такими безумными идеями. Потому что много что может пойти не так. Многие группы предпочитают более безопасные методы: "Мы сделаем эту запись для фанатов, и всё будет хорошо". А мы не такая группа. Нам нравится расширять границы. Нам нравится идти вперёд. И мы старались никогда не повторяться. Для меня это была захватывающая запись.

Я был очень увлечён идеей записи — обратиться к племени; использовать племенные элементы, перкуссию. На пластинке неповторимый бразильский дух. И, как по мне, пластинка звучит потрясающе. Микс, который сделал Энди Уоллес, очень хорош. Видео были классными. Видео "Attitude" с Gracies; видео "Roots Bloody Roots" в Сальвадоре; клип "Ratamahatta" с куклами. Да, это был этап в нашей жизни. В итоге всё закончилось сумасшествием, потому что это был конец моей карьеры в SEPULTURA. Но я горжусь этой пластинкой. И это важный альбом. Многим известным людям очень нравится эта пластинка, например, Dave'y Grohl'y, да и многим другим. Парни из SLIPKNOT любят "Roots".

Я понимаю некоторых металхэдов старой школы: они хотят услышать "Arise". Они хотят, чтобы я играл "Arise" всю свою жизнь — просто продолжал играть "Arise", "Arise", "Arise" всё время. "Arise" и "Beneath The Remains" — это здорово, но есть и другие вещи, которые можно делать. "Chaos A.D." — это здорово. "Roots" — это здорово. Я бы ни на что его не поменял. Это была та запись, которую мы хотели сделать в то время. И я думаю, что сейчас, когда я репетирую её для предстоящего тура, я понимаю "Roots" больше, чем раньше. И я думаю, что это очень сложная запись; это очень странная запись, очень неординарная и очень крутая для прослушивания. Если вы прослушаете всю пластинку целиком, в ней есть разная динамика, что очень здорово».




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1 авг 2022
s
smolet18-02-44
Вначале недогонял "Рутс", потом спустя 5 лет после его выхода, альбом зашёл. Видать время пришло, повзрослел
1 авг 2022
n
nabastak_
Все так говорит Макс.
Мне сразу очень зашел рутс, когда году в 97 услышал его, мрачный и брутальный.
Тестамент Демоник еще туда же.
Правда, ни раннюю сепу ни дэзню какую-нибудь тогда вообще не понимал как можно слушать)

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