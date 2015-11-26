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Sepultura

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9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA

14 авг 2020 : 		 RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA

7 авг 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD

30 июл 2020 : 		 CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA

29 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»

24 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA

22 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы уже живём в другом мире»

17 июл 2020 : 		 DANKO JONES в карантинном видео SEPULTURA

16 июл 2020 : 		 Басист SACRED REICH в карантинном видео SEPULTURA

13 июл 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»

28 июн 2020 : 		 FLESHWOLF исполнили SEPULTURA

27 июн 2020 : 		 Музыканты OVERKILL и SHADOWS FALL в карантинном видео SEPULTURA

18 июн 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA

12 июн 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

1 июн 2020 : 		 ANDREAS KISSER о присоединении к SEPULTURA в 1987 году: «Взаимопонимание было мгновенным»

31 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

24 май 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Тот факт, что в США в тюрьмах больше всего людей в мире, просто ошеломляет!»

22 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

14 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

8 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

27 апр 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Я не хочу в каменный век»

23 апр 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

9 апр 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Последний раз я ел мясо в 15 лет»

20 мар 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Тур KISS все для меня поменял»

16 мар 2020 : 		 SEPULTURA отменили тур из-за коронавируа
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|||| сегодня

Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT



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Видео того, как барабанщик SEPULTURA ELOY CASAGRANDE исполняет классическую тему SLIPKNOT "People = Shit", доступно для просмотра ниже.

Watch SEPULTURA's ELOY CASAGRANDE Play SLIPKNOT's 'People = S**t'





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Eugenezzzis


9 сен 2020, 05:54		Какой-же он всё таки конь!

YNWA


9 сен 2020, 06:05		Отлично настучал. Я еле на кресле усидел)


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