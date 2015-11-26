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Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT



Видео того, как барабанщик SEPULTURA ELOY CASAGRANDE исполняет классическую тему SLIPKNOT "People = Shit", доступно для просмотра ниже.













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