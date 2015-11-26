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Sepultura

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11 окт 2021 : 		 Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19

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Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA



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Видео того, как Scott Ian и его десятилетний сын Revel Young Ian исполняют композицию SEPULTURA "Terrritory", доступно для просмотра ниже.



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


14 фев 2022, 12:25		Внук Мит Лоуфа исполняет этот трэк круче, чем повзрослевший пиздюк сеньора Кавалеры-старшего.

Dichlofos


14 фев 2022, 13:37		Повзрослевший пиздюк сеньора Кавалеры-старшего в известной степени рукожоп. Я когда услышал эту висложопую возню на Savages, знатно прихуел от такого даунгрейда после Кинкейда.

father


14 фев 2022, 13:47		Зато Макс сыночка на работу пристроил:) А так да, вроде всё время новые музыканты были только круче и круче, а тут такое вот. Причём так-то конкретно не к чему прицепиться, но общее впечатление довольно слабое: тот же Игорь Кавалера вроде и покривее играет, но тем не менее наваливает гораздо более убедительно.


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