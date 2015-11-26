сегодня



Вокалист SEPULTURA : «Трамп сам себя убил ложью»



Фронтмен SEPULTURA Derrick Green в интервью Self Umpunishment поговорил о росте трампизма в США и о том, почему воспринимаемый фанатизм и агрессивный шовинизм 45-го президента Америки нашёл такую обширную аудиторию.



«Цифры такие большие, особенно в США, из-за стольких лет ужасного разрушения, падения системы образования и отсутствия денег, вложенных в него. И что касается учителей, им недостаточно платят за работу, и суммы только падают. И из-за этого, я считаю, мы во многом именно там, где и оказались, — отсутствие образования и всё, что с этим связано, и привело к текущему положению дел.



Я не был сильно удивлён, когда Трамп выиграл [в 2016 году]. Я и правда думал: "Да, похоже, так и будет»



По словам Derrick'a, отказ Трампа рассказать Америке правду о пандемии в попытке спасти свою политическую шкуру был одним из факторов, который в конечном итоге способствовал его поражению против демократа Джо Байдена:



«Есть много ошибок, которые на самом деле привели к его собственному поражению. Он всё сделал сам. Рядом было много людей, которые просто говорили: "Что ты делаешь?". У них действительно была власть, у них был Сенат, было большое количество людей, которые постоянно голосовали, — какое-то время у них была очень сильная группа. Но он просто продолжал всё рушить даже там, где, казалось бы, было и так достаточно. Никто не знал, что будет происходить дальше, даже его собственная партия. Ты должен понимать, что хватит. И они не думали, что он станет такой культовой фигурой, что и правда возмутительно. Я полагаю, что это, возможно, было ответом на Обаму, который также был очень влиятельным. Они говорили: "Нам нужна наша фигура. Нам нужен наш человек". Но всё закончилось разрухой, и это продолжается до сих пор».



Green также осудил тот факт, что президент, который повсеместно считается расистом, всё ещё может набрать столько голосов, но заметил, что он не имеет личной обиды на тех, кто проголосовал за Трампа:



«Я ни в коем случае не злюсь на сторонников Трампа и не думаю, что все сторонники Трампа — расисты. Меня бесит, когда люди так говорят. Я им отвечаю: "Хватит уже подливать масло в огонь!"»













+0 -0



просмотров: 163

