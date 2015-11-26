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Sepultura

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8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA

14 авг 2020 : 		 RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA

7 авг 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD

30 июл 2020 : 		 CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA

29 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»

24 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA

22 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы уже живём в другом мире»

17 июл 2020 : 		 DANKO JONES в карантинном видео SEPULTURA

16 июл 2020 : 		 Басист SACRED REICH в карантинном видео SEPULTURA

13 июл 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»

28 июн 2020 : 		 FLESHWOLF исполнили SEPULTURA
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Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»



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Фронтмен SEPULTURA Derrick Green в интервью Self Umpunishment поговорил о росте трампизма в США и о том, почему воспринимаемый фанатизм и агрессивный шовинизм 45-го президента Америки нашёл такую обширную аудиторию.

«Цифры такие большие, особенно в США, из-за стольких лет ужасного разрушения, падения системы образования и отсутствия денег, вложенных в него. И что касается учителей, им недостаточно платят за работу, и суммы только падают. И из-за этого, я считаю, мы во многом именно там, где и оказались, — отсутствие образования и всё, что с этим связано, и привело к текущему положению дел.

Я не был сильно удивлён, когда Трамп выиграл [в 2016 году]. Я и правда думал: "Да, похоже, так и будет»

По словам Derrick'a, отказ Трампа рассказать Америке правду о пандемии в попытке спасти свою политическую шкуру был одним из факторов, который в конечном итоге способствовал его поражению против демократа Джо Байдена:

«Есть много ошибок, которые на самом деле привели к его собственному поражению. Он всё сделал сам. Рядом было много людей, которые просто говорили: "Что ты делаешь?". У них действительно была власть, у них был Сенат, было большое количество людей, которые постоянно голосовали, — какое-то время у них была очень сильная группа. Но он просто продолжал всё рушить даже там, где, казалось бы, было и так достаточно. Никто не знал, что будет происходить дальше, даже его собственная партия. Ты должен понимать, что хватит. И они не думали, что он станет такой культовой фигурой, что и правда возмутительно. Я полагаю, что это, возможно, было ответом на Обаму, который также был очень влиятельным. Они говорили: "Нам нужна наша фигура. Нам нужен наш человек". Но всё закончилось разрухой, и это продолжается до сих пор».

Green также осудил тот факт, что президент, который повсеместно считается расистом, всё ещё может набрать столько голосов, но заметил, что он не имеет личной обиды на тех, кто проголосовал за Трампа:

«Я ни в коем случае не злюсь на сторонников Трампа и не думаю, что все сторонники Трампа — расисты. Меня бесит, когда люди так говорят. Я им отвечаю: "Хватит уже подливать масло в огонь!"»

SEPULTURA





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