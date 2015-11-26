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Вокалист SEPULTURA : «Еда из мяса — просто мусор!»



В рамках недавнего разговора с Interview Under Fire вокалист SEPULTURA Derrik Green ответил на вопрос о том, заметил ли он, что в последние годы в металле стало больше веганов:



«Несомненно. Это точно набирает обороты. Это невероятно. Я заметил на фестивалях и шоу, что они больше ориентируются на людей, придерживающихся растительного питания, и готовят блюда, которые вкуснее и полезнее. Они проводят исследования и делают домашнюю работу, пытаясь приготовить интересные блюда, а не просто безвкусные вещи, как раньше. Они действительно проводят исследования и создают вкусные и полезные блюда. Поэтому часто я замечал [в кейтеринге], что у них есть мясо и есть веганский раздел, но там всегда пусто, всё разбирают. И это здорово. Иногда я спрашиваю: "Йоу, не могли бы вы спрятать мою тарелку в подсобке, пока другие не съели всё?" Дело в том, что еда из мяса — просто мусор. Я просто думаю: "Почему люди до сих пор настаивают на том, чтобы заказывать это мясо или есть его на борту?"



Многое нам пришлось изменить в райдере, потому что даже ребята из моей группы не веганы, но они любят вести здоровый образ жизни в дороге, они любят хорошо питаться в турне, и они гораздо более сознательно относятся к этому, даже к пищеварению, выходу на сцену с полным желудком и тому подобным вещам. Так что с растительной диетой легче переваривать пищу, вы будете чувствовать себя легче, и они придумывают более вкусные блюда. Поэтому я заметил, что все подносы всегда пустые. Я заметил, что много разных групп просят об этом. Раньше это был один человек или два, а теперь есть целые группы, которые являются веганами, металлические группы. Мы гастролировали с KREATOR. Mille [Petrozza] тоже хардкорный веган, и он потрясающий. Было здорово пообщаться с ним и поговорить о таких вещах. Я заметил, что даже на круизных лайнерах — металлических круизных лайнерах — есть целый буфет, предназначенный для людей, придерживающихся растительной пищи, целый веганский буфет, и в него выстраивается очередь из людей, что было очень здорово видеть. Потому что люди понимают, что вы можете жить дольше, быть счастливее, придерживаясь такого образа жизни.



Я заметил, что даже на сцене люди хотят чувствовать себя здоровее. За кулисами не так много людей, которые напиваются, как в прошлом. Люди серьёзно относятся к концертным выступлениям, потому что они хотят иметь эту энергию, они хотят показать лучшее шоу из возможных, они хотят чувствовать себя хорошо во время этих выступлений, потому что фанаты это оценят, ваше тело это оценит, ваша группа это оценит — вы будете серьёзным, сосредоточенным, трезвым на сцене и готовым к работе. Так что многое из этого связано не только с наркотиками — их нужно исключить — но и с едой. Так что просто невероятно видеть, что люди хотят долго продержаться в группе, и это помогает, когда ты хорошо питаешься, заботишься о себе и можешь участвовать в концертах, дольше существовать и заниматься музыкой, которую ты действительно любишь исполнять».







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