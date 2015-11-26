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Sepultura

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14 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»

2 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»

25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

5 июл 2021 : 		 Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA

5 июл 2021 : 		 ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»

26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA
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Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»



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В рамках недавнего разговора с Interview Under Fire вокалист SEPULTURA Derrik Green ответил на вопрос о том, заметил ли он, что в последние годы в металле стало больше веганов:

«Несомненно. Это точно набирает обороты. Это невероятно. Я заметил на фестивалях и шоу, что они больше ориентируются на людей, придерживающихся растительного питания, и готовят блюда, которые вкуснее и полезнее. Они проводят исследования и делают домашнюю работу, пытаясь приготовить интересные блюда, а не просто безвкусные вещи, как раньше. Они действительно проводят исследования и создают вкусные и полезные блюда. Поэтому часто я замечал [в кейтеринге], что у них есть мясо и есть веганский раздел, но там всегда пусто, всё разбирают. И это здорово. Иногда я спрашиваю: "Йоу, не могли бы вы спрятать мою тарелку в подсобке, пока другие не съели всё?" Дело в том, что еда из мяса — просто мусор. Я просто думаю: "Почему люди до сих пор настаивают на том, чтобы заказывать это мясо или есть его на борту?"

Многое нам пришлось изменить в райдере, потому что даже ребята из моей группы не веганы, но они любят вести здоровый образ жизни в дороге, они любят хорошо питаться в турне, и они гораздо более сознательно относятся к этому, даже к пищеварению, выходу на сцену с полным желудком и тому подобным вещам. Так что с растительной диетой легче переваривать пищу, вы будете чувствовать себя легче, и они придумывают более вкусные блюда. Поэтому я заметил, что все подносы всегда пустые. Я заметил, что много разных групп просят об этом. Раньше это был один человек или два, а теперь есть целые группы, которые являются веганами, металлические группы. Мы гастролировали с KREATOR. Mille [Petrozza] тоже хардкорный веган, и он потрясающий. Было здорово пообщаться с ним и поговорить о таких вещах. Я заметил, что даже на круизных лайнерах — металлических круизных лайнерах — есть целый буфет, предназначенный для людей, придерживающихся растительной пищи, целый веганский буфет, и в него выстраивается очередь из людей, что было очень здорово видеть. Потому что люди понимают, что вы можете жить дольше, быть счастливее, придерживаясь такого образа жизни.

Я заметил, что даже на сцене люди хотят чувствовать себя здоровее. За кулисами не так много людей, которые напиваются, как в прошлом. Люди серьёзно относятся к концертным выступлениям, потому что они хотят иметь эту энергию, они хотят показать лучшее шоу из возможных, они хотят чувствовать себя хорошо во время этих выступлений, потому что фанаты это оценят, ваше тело это оценит, ваша группа это оценит — вы будете серьёзным, сосредоточенным, трезвым на сцене и готовым к работе. Так что многое из этого связано не только с наркотиками — их нужно исключить — но и с едой. Так что просто невероятно видеть, что люди хотят долго продержаться в группе, и это помогает, когда ты хорошо питаешься, заботишься о себе и можешь участвовать в концертах, дольше существовать и заниматься музыкой, которую ты действительно любишь исполнять».

SEPULTURA





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КомментарииСкрыть/показать 20 )

Санчез


14 авг 2021, 12:41		Металлисты стали веганами, перестали бухать...боже, что стало с металлистами... пить нельзя, мясо жрать тоже нельзя, НИКАКОГО ПРАЗДНИКА(((

debil_[112]


14 авг 2021, 12:48		Еда из растений - мусор!

Mistis


14 авг 2021, 12:52		что этот нигер себе позволяет ?!
да и Санчез прав, вот он рок-н-рол который мы заслужили в 21 веке...

Magyar


14 авг 2021, 12:54		Сколько же развелось дебилов... как раньше хорошо было, когда о них вообще никто не слышал. Пойду пожарю сочный стейк (тендерлоин, чуть с кровью) и под бокал другой виски (Blanton's Straight From The Barrel 65%) вспомню старые времена.

Санчез


14 авг 2021, 12:55		Mistis, нигер,баба или еще какой нибуть инопришелец в группе - жди беды

Darkside.ru Member

The Sinner


14 авг 2021, 12:57		овощи - это не еда, овощи это то, что едят с едой (с) Альф

Magyar


14 авг 2021, 12:58		Салатик из свежих овощей под шашлык из баранинки заходит на ура.

Санчез


14 авг 2021, 13:01		Magyar, ну тут да кстати

deathstar777


14 авг 2021, 13:19		Его взгляды...
Лишь Viking Metal обязаны 5 стейков в день и 5 славянок лол

Crane76


14 авг 2021, 13:23		"в последние годы в металле стало больше веганов"
Ну, поэтому и метал стал звучать как соевое дерьмо

rassol


14 авг 2021, 13:48		"Ну, поэтому и метал стал звучать как соевое дерьмо"

Похоже на то. Пойду супчику наверну.

Санчез


14 авг 2021, 13:50		rassol, рассольчику может?

DarkRoom_0


14 авг 2021, 13:53		Засрали планету - го по бутеру со спаржей

Crane76


14 авг 2021, 14:00		rassol, какой супчик? Я вот сейчас тарелочку ухи бахнул и пару бутеров с салом, вкусно.

Санчез


14 авг 2021, 14:01		ой что то сало захотелось

Xander


14 авг 2021, 14:02		А раскачался он так стало быть на одних овощах

Exceptional


14 авг 2021, 14:20		Всех смутило, что он не ест мясо, а вот я удивился, что на его голове растут волосы.

Санчез


14 авг 2021, 14:27		Exceptional, чел ты...
https://live.staticflickr.com/1372/4733780680_76a8aee601_b.jpg
https://rockmetalhistory.ru/wp-content/uploads/2021/01/grin.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DT_t1GcWsAApNhc.jpg
даже видос есть с первым его выступлением в сепультуре
https://www.youtube.com/watch?v=lo696nU9VeQ

Akkolteus


14 авг 2021, 14:29		Пожарю вечером говядинку, да съем под пивко.

Обожаю фанатиков.

Санчез


14 авг 2021, 14:47		>Пожарю вечером говядинку, да съем под пивко.
Вот это по нашему, по-русски


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