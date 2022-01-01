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Вокалист SEPULTURA: «О новом альбоме будем думать не раньше 2023 года»



Derrick Green в рамках недавней беседы ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать от команды что-то нового:



«Очень трудно сказать, что мы будем делать для следующего альбома, потому что мы только начали гастролировать с этим альбомом. Поэтому нам предстоит довольно много гастролей в этом году, до конца года, а затем и в следующем году, прежде чем мы начнём думать о том, чтобы снова отправиться в студию. Поэтому я уверен, что в настоящий момент мы сосредоточены именно на гастролях в поддержку "Quadra"».











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