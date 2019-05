сегодня



SEPULTURA не пустили в Ливан



Группе SEPULTURA отказали в праве въезда в Ливан, обвинив их, по словам организаторов, в «поклонении дьяволу».



Управление по вопросам общей безопасности отказало группе в визах и запретила въезд в страну — заявили Skull Session, регулярно устраивающие выступления металл-групп в Бейруте. «Мы так же возмущены и разгневаны, как и вы», — гласит их заявление. В интервью The New Arab организаторы сказали, что им не разрешили ознакомиться с «запретным актом» на въезд группы, однако от офицеров, которые видели документ, они получили информацию на словах:



«Мы узнали, что их обвиняют в поклонении дьяволу, в неуважении христианства и в том, что они играли в Израиле. Всё это, естественно, неправда».



SEPULTURA:



«От лица всей команды мы хотели бы выразить серьёзное недовольство тем, что управление по вопросам общей безопасности выставило нас в таком свете и сделало всё, чтобы концерт 28 апреля не состоялся. За нашу 35-летнюю карьеру нам впервые отказали во въезде в страну из-за ложной интерпретации наших целей и ценностей, в то время как наше намерение всегда заключалось в содействии единству и свободе выражения через музыку без каких-либо политических, расовых или религиозных различий.



В целях возможной компенсации всем тем, кто, как и мы, расстроены сложившейся ситуацией, мы организуем прямую трансляцию нашего выступления из Дубая второго мая в честь всех ливанских поклонников, которые не смогли присутствовать на нашем шоу лично».



Данные о трансляции:



Ссылка: YouTube.com/Sepultura

Дата: 2 мая 2019 года

Время: Ливан — 22:00, Европа — 21:00, Бразилия — 16:00, США — 3 PM, ET.



«Мы также хотели бы поблагодарить Skull Session, Sepulnation со всего мира, все медиаресурсы, опубликовавшие информацию об этом событии, посольство Бразилии в Бейруте и всех, кто нас поддерживал», — Andreas, Paulo, Derrick, Eloy и вся команда SEPULTURA.









просмотров: 325