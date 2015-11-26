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Sepultura

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1 май 2019 : 		 SEPULTURA не пустили в Ливан

15 дек 2018 : 		 SEPULTURA выпускает вино

1 окт 2018 : 		 Музыканты SLIPKNOT, Ex-SHINEDOWN исполняют SEPULTURA

5 сен 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

31 авг 2018 : 		 Лидер SEPULTURA: «Раньше 2020 ничего от нас не ждите!»

16 авг 2018 : 		 Рассказ о европейском туре SEPULTURA

15 авг 2018 : 		 SEPULTURA хочет выпустить документальный фильм

14 авг 2018 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

12 авг 2018 : 		 Рассказ о европейском туре SEPULTURA

10 авг 2018 : 		 У SEPULTURA уже есть несколько демо

13 июн 2018 : 		 Официальное видео с выступления SEPULTURA

6 июн 2018 : 		 SEPULTURA впервые за 17 лет выступила в Японии

22 май 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

4 май 2018 : 		 Закулисное видео от SEPULTURA

26 мар 2018 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы прошли через хаос перед тем, как Max ушёл»

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от SEPULTURA

23 мар 2018 : 		 Гитарист SEPULTURA о решении SLAYER уйти

23 мар 2018 : 		 Документальный фильм о SEPULTURA выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 MAX CAVALERA: «Мне надо было сохранить имя SEPULTURA за собой», ANDREAS KISSER не согласен

20 мар 2018 : 		 Как SEPULTURA оказалось первой тяжёлой командой, выступившей на Кубе

6 мар 2018 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мне неинтересно перезаписывать классику»

29 сен 2017 : 		 Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава

1 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 июл 2017 : 		 Расширенные версии альбомов SEPULTURA выйдут осенью

23 июн 2017 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 май 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA отказали в использовании музыки SEPULTURA в документальном фильме
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SEPULTURA не пустили в Ливан



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Группе SEPULTURA отказали в праве въезда в Ливан, обвинив их, по словам организаторов, в «поклонении дьяволу».

Управление по вопросам общей безопасности отказало группе в визах и запретила въезд в страну — заявили Skull Session, регулярно устраивающие выступления металл-групп в Бейруте. «Мы так же возмущены и разгневаны, как и вы», — гласит их заявление. В интервью The New Arab организаторы сказали, что им не разрешили ознакомиться с «запретным актом» на въезд группы, однако от офицеров, которые видели документ, они получили информацию на словах:

«Мы узнали, что их обвиняют в поклонении дьяволу, в неуважении христианства и в том, что они играли в Израиле. Всё это, естественно, неправда».

SEPULTURA:

«От лица всей команды мы хотели бы выразить серьёзное недовольство тем, что управление по вопросам общей безопасности выставило нас в таком свете и сделало всё, чтобы концерт 28 апреля не состоялся. За нашу 35-летнюю карьеру нам впервые отказали во въезде в страну из-за ложной интерпретации наших целей и ценностей, в то время как наше намерение всегда заключалось в содействии единству и свободе выражения через музыку без каких-либо политических, расовых или религиозных различий.

В целях возможной компенсации всем тем, кто, как и мы, расстроены сложившейся ситуацией, мы организуем прямую трансляцию нашего выступления из Дубая второго мая в честь всех ливанских поклонников, которые не смогли присутствовать на нашем шоу лично».

Данные о трансляции:

Ссылка: YouTube.com/Sepultura
Дата: 2 мая 2019 года
Время: Ливан — 22:00, Европа — 21:00, Бразилия — 16:00, США — 3 PM, ET.

«Мы также хотели бы поблагодарить Skull Session, Sepulnation со всего мира, все медиаресурсы, опубликовавшие информацию об этом событии, посольство Бразилии в Бейруте и всех, кто нас поддерживал», — Andreas, Paulo, Derrick, Eloy и вся команда SEPULTURA.

SEPULTURA On Lebanon Ban -



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