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Музыканты OVERKILL и SHADOWS FALL в карантинном видео SEPULTURA



Участники SEPULTURA на карантине сыграли композицию "Desperate Cry", в чём им помогли музыканты OVERKILL Jason Bittner и SHADOWS FALL Filipe Roa — всё это проходило в рамках новой сессии SepulQuarta. Музыканты также ответили на вопросы поклонников — видео доступно ниже.







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