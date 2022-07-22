22 июл 2022



MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале классического состава SEPULTURA



Классический состав SEPULTURA распался в 1996 году с уходом фронтмена Max'а Cavalera после того, как участники группы отдалились друг от друга, когда его жена Gloria стала их менеджером. Его брат, барабанщик Igor Cavalera, оставался с группой ещё 10 лет, прежде чем покинуть SEPULTURA и вновь объединиться с Max'ом в CAVALERA CONSPIRACY.



Хотя SEPULTURA на протяжении трёх с половиной десятилетий своей истории была популярной во всех уголках мира, альбомы Max'a "Roots" и "Chaos A.D." были самыми коммерчески успешными для группы, получив золотые сертификаты в США за продажи более пятисот тысяч копий.



В новом интервью "The Dan Chan Show" Max'a спросили, думал ли он, что остальные участники группы продолжат работу без него после того, как он решил покинуть группу в декабре 1996 года, на что он ответил:



«Судя по их характерам, я думал, что они продолжат».



Что касается того, как он относится к тому, что другие участники продолжают оставаться в группе, которую он основал, Max сказал:



«Это смешанные эмоции, особенно потому, что я и Igor были в группе с самого начала, и никого из тех, кто сейчас является участником, не было, — даже Paulo [Xisto Pinto младшего, бас] не было. Так что это нечто очень личное и неприкосновенное — что ты был там в самом начале, а теперь тебя нет. В то же время это одна из тех вещей в жизни, которые просто происходят, и ты должен двигаться дальше.



Я не жалею об этом. Это как и со всем остальным — таков путь. Хотя, скажу сразу, меня очень расстраивает, что некоторые фанаты этого не понимают, и очень легко обвинять людей в этом. И многие люди в итоге обвиняют мою жену. Они постоянно говорят: "Она развалила группу". А правда в том, что мы отдалились друг от друга, мы начали ненавидеть друг друга. Это случилось с THE BEATLES, это случилось со многими другими группами — с PANTERA, к примеру. Просто так бывает. Мы просто больше не находили радости в игре друг с другом, и пришло время двигаться дальше. Так что обвинять её — это дешёвый ход: "Давайте обвиним её. Она должна быть причиной, почему это произошло". И дело совсем не в этом. Мы и есть причина. Я бы предпочёл, чтобы они винили меня, а не её или кого-то ещё. Лучше бы меня меня обинили в том, что SEPULTURA распалась. Я бы предпочёл это».







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