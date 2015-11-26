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Гитарист SEPULTURA : «Сейчас время возможностей»



Гитарист SEPULTURA Andreas Kisser в недавнем разговоре выразил мнение о том, что пандемия несёт не только плохое:



«Я считаю, что в этом есть два момента — один очень плохой, и один — очень хороший. Это время возможностей — это точно. Вы видите много новых концепций относительно того, что такое мир и что такое природа. В первые месяцы или первые дни пандемии вы [видели], как природа реагировала, — много животных появлялось в городах, потому что они стали пустыми, и всё в таком духе. И воздух был намного лучше, по крайней мере здесь, в Сан-Паулу, в Бразилии.



Так что настало время переосмыслить, почему мы так много носимся. К чему такая спешка? Все бегут и никогда никуда не успевают. Совсем наоборот — мы разрушаем нашу жизнь тревогой и депрессией, а уровень самоубийств среди молодежи просто какой-то безумный. Социальные сети, которые создают иллюзию того, какой должна быть жизнь. Это тема, которую мы пытаемся донести в наших текстах и нашей музыке, чтобы мы могли достучаться до многих людей, которые устали от новостей о том, что происходит в мире, от цифр и от статистики, от всего подобного, чтобы они оглянулись вокруг себя, взглянули на своё собственное жизненное пространство. Маленькими шажками. Особенно здесь, в Бразилии. Базовое образование — не выбрасывайте мусор на улицу, уважайте законы, платите налоги. Базовая гражданская позиция — это то, о чём мы должны думать ещё до того, как попытаемся изменить макроэкономическую ситуацию в Бразилии».





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