Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*METALLICA почти месяц занята сочинением 55
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 45
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
[= ||| все новости группы



*

Sepultura

*



4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA

14 авг 2020 : 		 RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA

7 авг 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD

30 июл 2020 : 		 CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA

29 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»

24 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA

22 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы уже живём в другом мире»

17 июл 2020 : 		 DANKO JONES в карантинном видео SEPULTURA

16 июл 2020 : 		 Басист SACRED REICH в карантинном видео SEPULTURA

13 июл 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»

28 июн 2020 : 		 FLESHWOLF исполнили SEPULTURA

27 июн 2020 : 		 Музыканты OVERKILL и SHADOWS FALL в карантинном видео SEPULTURA

18 июн 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX в карантином видео SEPULTURA

12 июн 2020 : 		 SEPULTURA на карантине

1 июн 2020 : 		 ANDREAS KISSER о присоединении к SEPULTURA в 1987 году: «Взаимопонимание было мгновенным»

31 май 2020 : 		 SEPULTURA на карантине
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»



*
zoom
*
* *
Гитарист SEPULTURA Andreas Kisser в недавнем разговоре выразил мнение о том, что пандемия несёт не только плохое:

«Я считаю, что в этом есть два момента — один очень плохой, и один — очень хороший. Это время возможностей — это точно. Вы видите много новых концепций относительно того, что такое мир и что такое природа. В первые месяцы или первые дни пандемии вы [видели], как природа реагировала, — много животных появлялось в городах, потому что они стали пустыми, и всё в таком духе. И воздух был намного лучше, по крайней мере здесь, в Сан-Паулу, в Бразилии.

Так что настало время переосмыслить, почему мы так много носимся. К чему такая спешка? Все бегут и никогда никуда не успевают. Совсем наоборот — мы разрушаем нашу жизнь тревогой и депрессией, а уровень самоубийств среди молодежи просто какой-то безумный. Социальные сети, которые создают иллюзию того, какой должна быть жизнь. Это тема, которую мы пытаемся донести в наших текстах и нашей музыке, чтобы мы могли достучаться до многих людей, которые устали от новостей о том, что происходит в мире, от цифр и от статистики, от всего подобного, чтобы они оглянулись вокруг себя, взглянули на своё собственное жизненное пространство. Маленькими шажками. Особенно здесь, в Бразилии. Базовое образование — не выбрасывайте мусор на улицу, уважайте законы, платите налоги. Базовая гражданская позиция — это то, о чём мы должны думать ещё до того, как попытаемся изменить макроэкономическую ситуацию в Бразилии».



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 192

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом