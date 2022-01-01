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Концертное видео SEPULTURA



SEPULTURA на двойном "дымчатом" виниле, а также в варианте CD/DVD 24 июня переиздает "Live In São Paulo". Фрагмент из этого релиза, "Apes Of God", доступен ниже.







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