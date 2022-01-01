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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
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Sepultura

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6 май 2022 : 		 Концертное видео SEPULTURA

25 апр 2022 : 		 У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит

12 апр 2022 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

11 апр 2022 : 		 Барабанщику SEPULTURA сделали операцию

8 апр 2022 : 		 SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA

5 апр 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA сломал ногу

1 апр 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 мар 2022 : 		 DANKO JONES присоединился на сцене к SEPULTURA

13 мар 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»

15 фев 2022 : 		 DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой

14 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

5 фев 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, как TESTAMENT повлияли на группу

2 фев 2022 : 		 MARC RIZZO хвалит поздние альбомы SEPULTURA

31 янв 2022 : 		 Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист

19 янв 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

4 янв 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

3 янв 2022 : 		 MAX CAVALERA был рад, что альбом SEPULTURA "Roots" похвалили DAVE GROHL и Лемми

28 дек 2021 : 		 Фронтмен SEPULTURA — о трудностях, связанных с уходом оригинального барабанщика

24 дек 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

24 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Lars был без ума от нашего барабанщика»

21 дек 2021 : 		 MAX CAVALERA — о нынешней SEPULTURA: «Да мне...»

4 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене»

18 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Вы едите в Макдаке и ноете о вредности вакцин?»

5 ноя 2021 : 		 Обновленная версия клипа SEPULTURA

2 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о первом приезде в Бразилию
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Концертное видео SEPULTURA



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SEPULTURA на двойном "дымчатом" виниле, а также в варианте CD/DVD 24 июня переиздает "Live In São Paulo". Фрагмент из этого релиза, "Apes Of God", доступен ниже.

SEPULTURA To Reissue Live In SГЈo Paulo On Smokey 2LP And CD+DVD; "Apes Of God" Live Video Streaming




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