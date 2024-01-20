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Sepultura

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MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»



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В новом интервью для Dr. Music фронтмена SOULFLY Max'a Cavalera'y спросили, слышал ли он какой-нибудь из альбомов SEPULTURA, которые были записаны после его ухода из группы, на что он ответил:

«Нет. Говорят, что если ты расстаёшься с женой и она выходит замуж за другого, ты не заходишь в её аккаунт в соцсетях и не смотришь, чем они занимаются. Ты держишь дистанцию. Я чувствую себя примерно так же. Так что мне это неинтересно. У меня куча дел, я занимаюсь ими. Это справедливый вопрос, и я уверен, что многие люди задаются им, но я ничего не слышал».

Ранее в 2015 году Max более эмоционально отвечал на аналогичный вопрос:

"Конечно не слышал, ъуъ! Мне нас*ать на SEPULTURA и на то, чем они там занимаются. Я лишь слышал от фэнов, что людям не нравятся их поздние альбомы, что от них несёт нечистотами, и что группа пробивает дно за дном… Мне вообще положить, реально с болтом положить на то чем они занимаются. Не моя забота ни разу. Я сочиняю собственную музыку и лишь могу выразить сожаление о том, что команда, которая была так важна и особенна в 90-ых, столь быстро превратилась в навоз".




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20 янв 2024
WahrandPhain
Так они и правда неинтересные, впрочем, как и творчество максимки после сепы.
20 янв 2024
Red One
Так и на Кавалеру ходят, чтобы слушать хиты Сепультуры 90-х. Но сам-то он в навоз не превратился, нет.
20 янв 2024
resurgamresponses
тож не слушаю, правд и соулфлай тож. а раннее из сепы то да. думал даже репрессы хапнуть, сука они по 2 пласта, один б выпустили подешевле.

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