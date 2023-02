сегодня



MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»



MAX CAVALERA в рамках недавней беседы с Rock Interview Series ответил на вопрос о возможности реюниона SEPULTURA:



«Сейчас я очень занят всеми проектами, потому что у меня их очень много. SOULFLY — моя основная группа, но также есть GO AHEAD AND DIE с моим [приёмным] сыном Igor'ом, и KILLER BE KILLED. И я уже активно играю старые вещи с моим братом — для меня это заполняет пустоту в любом случае.



Так что я вообще не думаю о подобном. В данный момент мне не нужно делать ничего подобного. Я считаю, что в настоящее время я плотно занят тем, что у меня есть за плечами, и фэнам нравится всё то, что я делаю... Ну нафига оно мне, правда. Потому я даже не думал об этой идее в течение долгого времени. Но я полагаю, что мое главное дело сейчас — это SOULFLY... И мне нравится, что SOULFLY становится всё сильнее и сильнее с каждым альбомом. И я с нетерпением жду того момента, когда можно будет записывать следующий альбом. Это будет ещё один вызов и ещё один шанс снова сделать что-то хорошее».







+3 -2



просмотров: 519