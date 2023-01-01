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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 46
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 13
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Sepultura

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22 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»

28 дек 2022 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

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10 дек 2022 : 		 SEPULTURA о европейском туре

6 окт 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"

5 сен 2022 : 		 SEPULTURA с оркестром

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29 июл 2022 : 		 ANDREAS KISSER вернулся на сцену с SEPULTURA

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12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

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3 июл 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 июн 2022 : 		 IGOR CAVALERA: «Настоящее воссоединение SEPULTURA — это мы с братом»

29 июн 2022 : 		 SEPULTURA без Kisser'a

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23 июн 2022 : 		 ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

6 май 2022 : 		 Концертное видео SEPULTURA

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11 апр 2022 : 		 Барабанщику SEPULTURA сделали операцию

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1 апр 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»
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MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»



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MAX CAVALERA в рамках недавней беседы с Rock Interview Series ответил на вопрос о возможности реюниона SEPULTURA:

«Сейчас я очень занят всеми проектами, потому что у меня их очень много. SOULFLY — моя основная группа, но также есть GO AHEAD AND DIE с моим [приёмным] сыном Igor'ом, и KILLER BE KILLED. И я уже активно играю старые вещи с моим братом — для меня это заполняет пустоту в любом случае.

Так что я вообще не думаю о подобном. В данный момент мне не нужно делать ничего подобного. Я считаю, что в настоящее время я плотно занят тем, что у меня есть за плечами, и фэнам нравится всё то, что я делаю... Ну нафига оно мне, правда. Потому я даже не думал об этой идее в течение долгого времени. Но я полагаю, что мое главное дело сейчас — это SOULFLY... И мне нравится, что SOULFLY становится всё сильнее и сильнее с каждым альбомом. И я с нетерпением жду того момента, когда можно будет записывать следующий альбом. Это будет ещё один вызов и ещё один шанс снова сделать что-то хорошее».




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