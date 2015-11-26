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Sepultura

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Гитарист SEPULTURA — о том, как TESTAMENT повлияли на группу



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В интервью подкасту "Behind The Vinyl" гитарист SEPULTURA Andreas Kisser рассказал о сотрудничестве группы с Alex'ом Skolnick'ом из TESTAMENT над треком "Vandals Nest":

«Alex — мастер — один из лучших гитаристов на свете. Благодаря его джазовым влияниям у него уникальное видение металла. TESTAMENT — это одно из влияний и для SEPULTURA, особенно ранний материал: "The Legacy" и "The New Order" — такого рода композиции вдохновили нас попробовать разные вещи в эпоху "Schizophrenia" и "Beneath The Remains", и добавить гармонии в партиях. Несмотря на то, что Макс [Кавалера, бывший фронтмен SEPULTURA] не играл на подпевках, в студии я пытался работать над подобными вещами. А TESTAMENT — мастера в этом деле, в гармониях, потому что у них много знаний, особенно у Алекса. И он может сыграть что-то от Аллана Холдсворта, EXODUS и METALLICA точно так же — с той же вибрацией, с тем же техническим мастерством, которое у него есть.

Песня, которую мы выбрали, была очень трэшевой, потому что он трэш-гитарист. И он возился с разными настройками, чтобы создать разные виды атмосферы, чего я никак не ожидал. Потому что он опустил басовую струну на одну ступень ниже и создавал ещё больший хаос. Это потрясающе. И я никогда раньше подобного не пробовал... Песня очень трэшевая, поэтому она создает диссонанс, даже больше диссонанса. Она очень быстрая, очень трэшевая, у неё атмосфера хаотичной ситуации, крайностей. И этот его трюк создал ещё больше таких вибраций. Вот почему эта версия настолько уникальна, потому что это его собственное прочтение песни и его собственный вклад.

Мы позволили [всем участникам работы над "SepulQuarta"] быть очень свободными и креативными, потому что в этом был весь смысл привлечения кого-то нового в группу. "О нет, ты должен сделать ту же самую настройку. Ты должен делать то же самое, что я делал в студии". Зачем? Почему некоторые против того, чтобы иногда привнести что-то новое с новым языком или новой техникой, чтобы развить звучание SEPULTURA ещё больше? И это здорово, я думаю. Вот почему альбом "SepulQuarta" настолько уникален, настолько важен и является одним из самых особенных альбомов в нашей карьере. На одном альбоме мы записали Фила Кэмпбелла из MOTÖRHEAD и Марка Холкомба [PERIPHERY], а это очень разные поколения, играющие музыку SEPULTURA. Хотя "Orgasmatron" — это не SEPULTURA, но это почти все наши песни».

ANDREAS KISSER: How TESTAMENT Influenced SEPULTURA





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