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Sepultura

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5 ноя 2021 : 		 Обновленная версия клипа SEPULTURA

2 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о первом приезде в Бразилию

21 окт 2021 : 		 SEPULTURA перенесла европейский тур

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от SEPULTURA

11 окт 2021 : 		 Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19

29 сен 2021 : 		 Вскрытие SEPULTURA

31 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта

28 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет SEPULTURA выйдет осенью

24 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Печально, что вакцинация так политизирована»

23 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов

15 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

14 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»

2 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»

25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

5 июл 2021 : 		 Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA

5 июл 2021 : 		 ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»

26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео
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Обновленная версия клипа SEPULTURA



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SEPULTURA опубликовала обновлённое до HD-версии видео на "Bullet The Blue Sky"". Это было сделано по случаю выхода "Sepulnation: The Studio Albums 1998-2009" (8 винилов или 5 CD).

Трек-листы:

Against:

Side A
"Against"
"Choke"
"Rumors"
"Old Earth"
"Floaters in Mud"
"Boycott"
"Tribus"
"Common Bonds"

Side B
"F.O.E."
"Reza"
"Unconscious"
"Kamaitachi"
"Drowned Out"
"Hatred Aside"
"T3rcermillennium"

Nation:

Side A
"Sepulnation"
"Revolt"
"Border Wars"
"One Man Army"

Side B
"Vox Populi"
"The Ways of Faith"
"Uma Cura"
"Who Must Die?"

Side C
"Saga"
"Tribe to a Nation"
"Politricks"
"Human Cause"

Side D
"Reject"
"Water"
"Valtio"

Roorback (inc. Revolusongs – Disc 2):

Side A
"Come Back Alive"
"Godless"
"Apes of God"
"More of the Same"
"Urge"
"Corrupted"

Side B
"As It Is"
"Mind War"
"Leech"
"The Rift"
"Bottomed Out"
"Activist"
"Outro"

Side C
"Messiah"
"Angel"
"Black Steel in the Hour of Chaos"

Side D
"Mongoloid"
"Mountain Song"
"Bullet the Blue Sky"
"Piranha"

Dante XXI:

Side A
"Lost" (Intro)
"Dark Wood of Error"
"Convicted in Life"
"City of Dis"
"False"
"Fighting On"

Side B
"Limbo" (Intro)
"Ostia"
"Buried Words"
"Nuclear Seven"
"Repeating the Horror"
"Eunoe" (Intro)
"Crown and Miter"
"Primium Mobile "(Intro)
"Still Flame"

A-Lex:

Side A
"A-Lex I"
"Moloko Mesto"
"Filthy Rot"
"We've Lost You!"
"What I Do!"

Side B
"A-Lex II"
"The Treatment"
"Metamorphosis"
"Sadistic Values"

Side C
"Forceful Behavior"
"Conform"
"A-Lex III"
"The Experiment"
"Strike"

Side D
"Enough Said"
"Ludwig Van"
"A-Lex IV"
"Paradox"

SEPULTURA Release New HD Version Of "Bullet The Blue Sky" Music Video



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


5 ноя 2021, 15:27		Так она же бонусом шла к Roorback, они там ебнулись совсем?

father


5 ноя 2021, 15:36		Сначала у них альбом каверов Revolusongs вышел, а потом стали его целиком включать просто как бонус к Roorback

Санчез


5 ноя 2021, 15:36		gravitgroove, да

artmageddon


5 ноя 2021, 20:59		ко мне уже пришел бокс, жалко не вошли следующие альбомы и не добавили все бонусы


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