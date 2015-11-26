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Sepultura

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4 дек 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене»

18 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Вы едите в Макдаке и ноете о вредности вакцин?»

5 ноя 2021 : 		 Обновленная версия клипа SEPULTURA

2 ноя 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о первом приезде в Бразилию

21 окт 2021 : 		 SEPULTURA перенесла европейский тур

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от SEPULTURA

11 окт 2021 : 		 Лидер SEPULTURA недоволен действиями правительства по борьбе с COVID-19

29 сен 2021 : 		 Вскрытие SEPULTURA

31 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA за вакцинные паспорта

28 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет SEPULTURA выйдет осенью

24 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Печально, что вакцинация так политизирована»

23 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов

15 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

14 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»

2 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»

25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

5 июл 2021 : 		 Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA

5 июл 2021 : 		 ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»

26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA
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Вокалист SEPULTURA: «Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене»



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Derrick Green в рамках недавнего интервью рассказал о том, как переносит вот уже почти два года без выступлений:

«Сначала было трудно, потому что я был полностью подготовлен к туру по альбому "Quadra". Мы уже репетировали в студии и были очень взволнованы, потому что это был самый лучший резонанс, который мы получили за все время моего пребывания в группе. Я был в восторге и чувствовал себя очень хорошо. Я был здоров и готов к этому туру. Так что я думаю, что в первый месяц, когда началась пандемия, я был очень расстроен. Но я [быстро] выкарабкался из этого состояния, занимаясь как можно большим количеством вещей, которые делали меня счастливым, помимо игры. Это был вызов.

Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене. Так что мне нужно снова настроиться на этот ритм. Это займет некоторое время.

Я смог нормально существовать психически и физически, не находясь в дороге и не играя живую музыку, но она всегда будет в моем сердце. Это то, что мне необходимо делать. Я знаю, что это желание все еще присутствует. Но это что-то вроде "ладно, в какой-то момент все должно вернуться в полном объеме"».

SEPULTURA





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

deathstar777


4 дек 2021, 10:59		Может и не надо

СтаканМарьиванны


4 дек 2021, 12:01		Я не расист, но разве Сепультура не закончилась в 1996 году?

Санчез


4 дек 2021, 12:04		СтаканМарьиванны, Да, закончилась. Сразу после ухода Макса

olly71


4 дек 2021, 12:50		Ну для меня она закончилась после 1993 . Потому что те индейские танцы с бубном в 1996 это уже было не то что хотелось слышать от треш группы.


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