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Вокалист SEPULTURA : «Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене»



Derrick Green в рамках недавнего интервью рассказал о том, как переносит вот уже почти два года без выступлений:



«Сначала было трудно, потому что я был полностью подготовлен к туру по альбому "Quadra". Мы уже репетировали в студии и были очень взволнованы, потому что это был самый лучший резонанс, который мы получили за все время моего пребывания в группе. Я был в восторге и чувствовал себя очень хорошо. Я был здоров и готов к этому туру. Так что я думаю, что в первый месяц, когда началась пандемия, я был очень расстроен. Но я [быстро] выкарабкался из этого состояния, занимаясь как можно большим количеством вещей, которые делали меня счастливым, помимо игры. Это был вызов.



Прошло столько времени, что трудно представить себя на сцене. Так что мне нужно снова настроиться на этот ритм. Это займет некоторое время.



Я смог нормально существовать психически и физически, не находясь в дороге и не играя живую музыку, но она всегда будет в моем сердце. Это то, что мне необходимо делать. Я знаю, что это желание все еще присутствует. Но это что-то вроде "ладно, в какой-то момент все должно вернуться в полном объеме"».







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