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Sepultura

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Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»



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В новом интервью австралийскому подкасту "Everblack" гитарист SEPULTURA Andreas Kisser рассказал о предстоящем концертном альбоме группы, посвящённом 40-летию бразильско-американских ветеранов металла:

«Мы всё записываем. Мы начали в Европе, где провели целый месяц, и мы всё там записали. Мы ездили в Индонезию и Сингапур и записывались там, а теперь ещё и в Австралии [на предстоящих фестивалях Good Things]. Так что мы хотим записать 40 песен в 40 разных городах мира, охватив всю нашу историю, — классику и стороны B и C, а также показать, куда мы можем двигаться дальше. В том смысле, что за 40 лет SEPULTURA сыграла в 80 странах, и у нас есть поклонники по всему миру, и я думаю, что сейчас самое время выпустить такой концертный альбом, чтобы отпраздновать вместе с ними 40 лет и в нашем лучшем темпе. Мы прекрасно чувствуем себя на сцене. Мы играем лучше, чем когда-либо.

Мы наслаждаемся собой, поэтому я думаю, что это будет особенный концертный альбом со всеми этими песнями. Это будет потрясающе».

На вопрос о том, есть ли у SEPULTURA планы по работе над новым материалом, Kisser сказал:

«Нет, совсем нет. Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет. Мы сосредоточены на концертном альбоме, на праздновании 40-летия. У нас будет много всего, связанного с этим. Мы создали логотип, так что мы хотим размяться, записать [концертный] альбом, отпраздновать, а потом посмотреть, что из этого получится. Я не хочу заставлять себя сочинять только ради того, что это нужно сделать. Должно быть ощущение, что мы хотим выразить что-то новое. И я чувствую, и мы чувствуем в SEPULTURA, что альбом "Quadra" по-прежнему очень мощный, очень сильный. Многие не слышали альбом вживую, например, в Австралии, поэтому мы хотим сделать как можно больше. И это потрясающий альбом, который нам нравится играть вживую, так что мы хотим как можно дольше наслаждаться "Quadra", а затем двигаться дальше».




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