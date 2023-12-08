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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 23
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 18
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Sepultura

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8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

26 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

11 сен 2023 : 		 Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов

6 сен 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «В турах всегда было тяжело»

29 авг 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»

27 авг 2023 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

23 авг 2023 : 		 SEPULTURA отметит 40 лет альбомом

22 июл 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA критикует площадки за поборы

24 май 2023 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 апр 2023 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD — о прослушивании в SEPULTURA

1 мар 2023 : 		 Drum-cam от барабанщика SEPULTURA

27 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»

22 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»

28 дек 2022 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

21 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO, SCOTT IAN и MATT HEAFY присоединились на сцене к SEPULTURA

14 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к SEPULTURA

10 дек 2022 : 		 SEPULTURA о европейском туре

6 окт 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"

5 сен 2022 : 		 SEPULTURA с оркестром

10 авг 2022 : 		 3/4 состава SEPULTURA времён "Morbid Visions" исполняют материал SEPULTURA
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SEPULTURA едет в прощальный тур



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SEPULTURA опубликовала следующее сообщение:

«Sepultura достигла предела и решила уйти из жизни через осознанную и запланированную смерть. В течение следующих 18 месяцев мы будем отмечать 40 лет существования вместе с нашими преданными поклонниками в прощальном туре по всему миру. Это будет празднование прошлого и настоящего в последний раз.

После 4 десятилетий, наполненных взлетами и падениями, посещения 80 стран и бесчисленного количества различных культур, у нас была возможность стать посланником Бразилии в мире и распространить наши цвета и ритмы по всему земному шару. С нашим последним студийным альбомом Quadra, ставшим кульминацией нашей карьеры, мы добавили еще одну незабываемую главу, за которой последовал опыт SepulQuarta, который помог нам вместе преодолеть трудные времена пандемии. Мы объединим наши силы для последнего, сильного прощания. И все вы можете стать его частью.

Во время тура, посвященного 40-летию группы, мы запишем 40 концертных треков в 40 разных городах и выпустим масштабную компиляцию наших лучших, самых энергичных выступлений на сцене.

Мы счастливы и очень благодарны за все, чему мы были свидетелями в течение последних четырех десятилетий. Мы выпустили отличные альбомы и отыграли незабываемые шоу, завели дружбу, встретили своих кумиров, внесли свой вклад в создание бразильского металла на карте мира и поэтому чувствуем, что можем покинуть музыкальную сцену с чувством выполненного долга.

У нас всегда были лучшие в мире фанаты, которые поддерживали нас похвалой и критикой, были требовательными и умными, росли вместе с группой и всегда были преданы. Без вас все это было бы невозможно. Этот альбом и этот тур - для вас. Дорогие SepulNation — мы любим вас и всегда будем любить!

Эвтаназия — право на достойную смерть. Право на свободную жизнь и право выбирать, когда умирать!»

SEPULTURA Announce "Celebrating Life Through Death" 18-Month Farewell Tour




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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8 дек 2023
for example
Неожиданно
8 дек 2023
N
Nihel
Интересно, какое нибудь финальное шоу с братьями забабахают?
8 дек 2023
S
SS-ULTRA
В предыдущей новости ничего подобного не предвещало.
8 дек 2023
dark_medieval_times
Надо было вместе с Kiss End of the Road запилить ))
8 дек 2023
olly71
Опыт Мотли-Крю и Скорпионс по рубке бабла на прощальных турах оказался заразительным. Я КИСС поверил а этим ни за что не поверю.
Like!3  Dislike!1
8 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Отстой
Неожиданно
Как сковородой уебали
8 дек 2023
N
Nicolas444883
Вроде красиво написали, но посыл касательно смерти группы, да еще приплетенной сюда эвтаназии... Просто какая-то дичь.
Like!1
8 дек 2023
C
Claus
Макс и Игорь подхватят эту эстафету.
8 дек 2023
R
Rutger
А неплохое название для прощального тура - Euthanasia. Потом можно Euthanasia 2 (по аналогии с Оззи)
8 дек 2023
rassol
Интересно, что братаны Кавалера скажут?
8 дек 2023
gravitgroove
rassol, скажут, что теперь их название свободно и может вернуться первоначальным (заметь, не пишу слово ЗАКОННЫМ) хозяивам.

Хрен их знает, что послужило причиной такого заявления. Что-то намечается, либо дело забирает много энергии и не приносит ожидаемого фидбэка в финансовом плане после всех изменений в последнее время.
Надеюсь, ни у кого из них нет проблем со здоровьем.

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