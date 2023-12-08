сегодня



SEPULTURA едет в прощальный тур



SEPULTURA опубликовала следующее сообщение:



«Sepultura достигла предела и решила уйти из жизни через осознанную и запланированную смерть. В течение следующих 18 месяцев мы будем отмечать 40 лет существования вместе с нашими преданными поклонниками в прощальном туре по всему миру. Это будет празднование прошлого и настоящего в последний раз.



После 4 десятилетий, наполненных взлетами и падениями, посещения 80 стран и бесчисленного количества различных культур, у нас была возможность стать посланником Бразилии в мире и распространить наши цвета и ритмы по всему земному шару. С нашим последним студийным альбомом Quadra, ставшим кульминацией нашей карьеры, мы добавили еще одну незабываемую главу, за которой последовал опыт SepulQuarta, который помог нам вместе преодолеть трудные времена пандемии. Мы объединим наши силы для последнего, сильного прощания. И все вы можете стать его частью.



Во время тура, посвященного 40-летию группы, мы запишем 40 концертных треков в 40 разных городах и выпустим масштабную компиляцию наших лучших, самых энергичных выступлений на сцене.



Мы счастливы и очень благодарны за все, чему мы были свидетелями в течение последних четырех десятилетий. Мы выпустили отличные альбомы и отыграли незабываемые шоу, завели дружбу, встретили своих кумиров, внесли свой вклад в создание бразильского металла на карте мира и поэтому чувствуем, что можем покинуть музыкальную сцену с чувством выполненного долга.



У нас всегда были лучшие в мире фанаты, которые поддерживали нас похвалой и критикой, были требовательными и умными, росли вместе с группой и всегда были преданы. Без вас все это было бы невозможно. Этот альбом и этот тур - для вас. Дорогие SepulNation — мы любим вас и всегда будем любить!



Эвтаназия — право на достойную смерть. Право на свободную жизнь и право выбирать, когда умирать!»







+6 -0



( 11 ) просмотров: 993

