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*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
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Sepultura

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29 июн 2022 : 		 SEPULTURA без Kisser'a
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Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов



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У Andreas Kisser'a недавно спросили, какими будут сет-листы юбилейных концертов SEPULTURA:

«Да, в следующем году это будет большой проблемой. [смеется] Но нам нравится стараться делать так, чтобы в сетлисте было определенное место, когда мы меняем песни. Нам нравится играть сторону B, сторону C и сторону D [смеется] — ну, знаете, песни, которые мы никогда не играли раньше..... Иногда фэн или друг предлагает что-то, и мы берем и играем это. Я имею в виду, что у нас нет проблем с собственным каталогом. Это здорово, когда у нас есть задача сыграть что-то, что мы не исполняли на протяжении долгого времени. И идея состоит в том, чтобы сделать концертный альбом в следующем году, чтобы отпраздновать 40-летие SEPULTURA.

Этот [нынешний] состав SEPULTURA — просто фантастика. Мы так здорово чувствуем себя на сцене, джемуем, играем песни из всех частей нашей истории, особенно песни 'Quadra', которые потрясающе звучат вживую. Поэтому мы хотим включить их в концертный альбом. И это то, над чем мы будем работать в следующем году».




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