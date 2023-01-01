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Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов



У Andreas Kisser'a недавно спросили, какими будут сет-листы юбилейных концертов SEPULTURA:



«Да, в следующем году это будет большой проблемой. [смеется] Но нам нравится стараться делать так, чтобы в сетлисте было определенное место, когда мы меняем песни. Нам нравится играть сторону B, сторону C и сторону D [смеется] — ну, знаете, песни, которые мы никогда не играли раньше..... Иногда фэн или друг предлагает что-то, и мы берем и играем это. Я имею в виду, что у нас нет проблем с собственным каталогом. Это здорово, когда у нас есть задача сыграть что-то, что мы не исполняли на протяжении долгого времени. И идея состоит в том, чтобы сделать концертный альбом в следующем году, чтобы отпраздновать 40-летие SEPULTURA.



Этот [нынешний] состав SEPULTURA — просто фантастика. Мы так здорово чувствуем себя на сцене, джемуем, играем песни из всех частей нашей истории, особенно песни 'Quadra', которые потрясающе звучат вживую. Поэтому мы хотим включить их в концертный альбом. И это то, над чем мы будем работать в следующем году».







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