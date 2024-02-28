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Sepultura

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ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA



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Барабанщик Eloy Casagrande заявил, что его решение покинуть SEPULTURA было принято с прицелом на новые времена.

Новость об уходе Eloy'я из SEPULTURA появилась всего через два месяца после того, как группа объявила, что отметит своё 40-летие в 2024 году, отправившись в прощальный тур, который охватит весь земной шар.

Casagrande опубликовал следующее заявление в социальных сетях:

«Я хотел бы объявить о своём уходе из SEPULTURA. Участие в величайшей бразильской металл-группе было одним из лучших впечатлений в моей жизни. Я хочу поблагодарить группу и членов команды.

Это была история длиной почти 13 лет, в течение которых у меня была возможность учиться и вносить свой вклад в каждую песню, шоу и запись. Это были годы большой преданности, интенсивности и самоотдачи. Мы записали 3 студийных альбома, очень хорошо принятых критиками, провели бесчисленное количество концертов на 5 континентах и рассказали много историй. Поэтому, прежде всего, я ещё раз выражаю благодарность SEPULTURA и фанатам за всё, через что мы прошли.

Может быть, для фанатов группы это не имеет смысла в данный момент, но решения нужно было принимать, думая о новых временах, которые ждут впереди. Мы делаем выбор, и он не всегда бывает лёгким. Мой уход никогда не перечеркнёт моего уважения и благодарности к группе.

Впереди ещё много интересного, и я надеюсь, что мы продолжим создавать много музыки и искусства. Увидимся в пути».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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28 фев 2024
father
И ждём реюнион Сепы через пару лет
28 фев 2024
gravitgroove
father, зачем? Что бы ровно 30 лет прошло? Это они альбом новый запишут, и в тур, а объединиться и пораньше могут. Хотя вот злорадствуем сейчас, а Киссер возьмет да и дулю всем зафиксирует - может вполне. Это ведь он все годы на Х посылал Макса и Глорию с их звонками затусить.
28 фев 2024
father
gravitgroove, примеры слеера и хэллов показывают, что при определённых цифрах договориться может кто угодно. Обороты явно падают и у Сепы, и у Макса с кучей его проектов, а "прощальный тур" и "реюнион золотого состава" это две козырных карты, которые сейчас разыгрывают все старые группы. Так что стопудово мы ещё увиим, как Киссер и Макс долбятся в дёсны и рассказывают, как они счастливы, что одумались и решились на возобновление дружбы.
28 фев 2024
гладиатор
father, слеер тут не в кассу. Изначально ясно было, что это временная пауза, а не отставка. А вот с Halloween действительно интересно получилось.
28 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
father, ну я бы по приколу сходил на них в таком случае. Была идейка сгонять в Южную Америку, но жаба душит из-за дорогих билетов. а вот ради Сепы мб и стоит.
28 фев 2024
olly71
чуваку не обьявили что прощальный тур это не значит что конец группе а просто нынче модный маркетинговый ход. Вот он и испугался

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