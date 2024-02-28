сегодня



ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA



Барабанщик Eloy Casagrande заявил, что его решение покинуть SEPULTURA было принято с прицелом на новые времена.



Новость об уходе Eloy'я из SEPULTURA появилась всего через два месяца после того, как группа объявила, что отметит своё 40-летие в 2024 году, отправившись в прощальный тур, который охватит весь земной шар.



Casagrande опубликовал следующее заявление в социальных сетях:



«Я хотел бы объявить о своём уходе из SEPULTURA. Участие в величайшей бразильской металл-группе было одним из лучших впечатлений в моей жизни. Я хочу поблагодарить группу и членов команды.



Это была история длиной почти 13 лет, в течение которых у меня была возможность учиться и вносить свой вклад в каждую песню, шоу и запись. Это были годы большой преданности, интенсивности и самоотдачи. Мы записали 3 студийных альбома, очень хорошо принятых критиками, провели бесчисленное количество концертов на 5 континентах и рассказали много историй. Поэтому, прежде всего, я ещё раз выражаю благодарность SEPULTURA и фанатам за всё, через что мы прошли.



Может быть, для фанатов группы это не имеет смысла в данный момент, но решения нужно было принимать, думая о новых временах, которые ждут впереди. Мы делаем выбор, и он не всегда бывает лёгким. Мой уход никогда не перечеркнёт моего уважения и благодарности к группе.



Впереди ещё много интересного, и я надеюсь, что мы продолжим создавать много музыки и искусства. Увидимся в пути».





View this post on Instagram





















+1 -0



( 6 ) просмотров: 660

