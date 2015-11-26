18 ноя 2021



Вокалист SEPULTURA : «Вы едите в Макдаке и ноете о вредности вакцин?»



Derrick Green в рамках недавнего интервью рассказал о том, как пандемия отражается на повседневной жизни:



«Всё медленно прогрессирует. Есть определённые взлеты и падения. После Четвёртого июля люди думали: "О да, мы выбрались из заварухи", а через две недели после Четвёртого июля у половины моих знакомых обнаружили COVID, и им стало совсем плохо. Дельта-вариант уничтожил многих людей, которых я знаю, — он реально разрушил их. Некоторые из тех, кого я знаю, до сих пор не чувствуют запахов, вкуса, у них до сих пор большие проблемы с лёгкими. И это здоровые люди. Так что это было ужасно.



Многие люди здесь действительно воспринимают [пандемию] серьёзно, но есть и те, кто не воспринимает, и они делают всё что хотят. Это то, чего я всегда ожидал: люди в действительности не видят общей картины. Это трудно, когда ты так долго находишься в замкнутом пространстве. И особенно в США — быть замкнутым в пределах США и не иметь возможности увидеть, как это происходит во всём мире, это может серьёзно исказить ваше восприятие того, как всё обстоит на самом деле. Но я думаю, что люди начинают выходить из того положения, в котором они находятся. Так что теперь люди выходят на улицу. Во многих местах они всё ещё в масках.



Я ходил на несколько концертов. Я ходил на свой первый концерт в помещении неделю назад. Я пошёл и послушал выступления JINJER и SUICIDE SILENCE. И это было здорово — отличное шоу. Но я был в маске. Там было несколько молодых людей, которые просто говорили: "Ладно. Мне плевать. Жизнь вернулась", они были в пите. Но, конечно, чтобы встретиться с ребятами из JINJER, мне пришлось сдать тест на COVID, предъявить свою прививочную карту, чтобы попасть на шоу, а потом сдать тест на COVID, чтобы увидеть этих ребят за кулисами. Потому что они в туре, и большинство групп, которые я знаю, гастролируют, кто-то заражается. Барабанщик JINJER уже заразился, он был привит, и в итоге его восстановление заняло три дня, после чего он снова играл... И эти ребята едут с Украины в США, так что я даже не знаю, как им удалось это сделать со всеми ограничениями и всем остальным, но они смогли устроить этот тур. И они хорошо собирают — билеты на концерты полностью распроданы.



Так что, я думаю, всё возвращается на круги своя. Я считаю, что здесь, в США, всё меняется быстро — быстрее, чем в других местах. Так что это хорошо».



Кроме того, он рассказал о своём решении сделать прививку COVID-19:



«Я никогда не любил вводить в своё тело химические вещества, если говорить о подобных вещах. Так что это было трудно, но не настолько. Потому что я подумал: "Не хочу быть лицемерным, но я же не задумываюсь каждый раз, когда я ввожу в своё тело всякое дерьмо? Так что это не будет большой проблемой". Я делал прививки, чтобы путешествовать по миру: от жёлтой лихорадки, гепатита и тому подобного — и это было ужасно; я чувствовал себя дерьмово после их принятия. Но я выжил, они сработали. Поэтому я просто решил сделать прививку и всё. Я не хотел иметь никаких ограничений в том, куда я поеду. Мне нужно будет путешествовать, поэтому я просто решил: "Да. Я не собираюсь возиться с тестами, я просто сделаю прививку". И в то же время позаботиться о себе».



Далее он высказался насчёт тех, кто категорически против вакцины COVID-19:



«Есть много вещей, которые люди едят, что, я уверен, намного хуже — вся эта переработанная пища, от которой у всех появились соответствующие заболевания, например, высокое кровяное давление. Всё это происходило задолго до появления COVID. Если бы вы спросили любого врача: "Почему они здесь? То обычно ответ будет, что это какая-то болезнь сердца или что-то с кровью — что-то, что очень тесно связано с их образом жизни и пищей, которая им нужна". Ужасно переработанные продукты с химическим воздействием. Да ладно! Вы собираетесь ныть о вакцине, когда вы едите в грёбаном Макдональдсе и прочем дерьме? Это нерационально».







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