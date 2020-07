сегодня



Гитарист SEPULTURA : «Мы уже живём в другом мире»



Гитарист SEPULTURA Andreas Kisser в разговоре с "In The Trenches With Ryan Roxie" ответил на вопрос о том, каким будут туры после пандемии:



«Это будет действительно другой мир — он уже таким стал. Как мы будем воспринимать время и пространство, деньги и всё остальное, что за работа у нас будет? И я полагаю, что шоу и развлечения будут возвращаться очень медленно. И кто знает, как это будет? Я даже думаю, что теперь виза или паспорт уже не так важны, как важен сертификат о вакцинации. Потому что в противном случае мы не сможем куда-то поехать.



Это действительно хреновая ситуация. И самое печальное, что этого можно было полностью избежать. Мы не настолько глупы... Правда — какого хрена, чувак? Мы видели приближение, но нам было всё равно. Мы смотрим фильмы и всё остальное, и понимаем, что такое может быть, но... А сейчас мы в этой ситуации. Но в то же время как артист я считаю, что это прекрасное время для того, чтобы продемонстрировать другую сторону себя, увидеть открытые окна и открытые двери, а не стучаться в закрытую дверь, которая находится прямо перед тобой.



Каким был бы мир без Пикассо, Стравинского или Битлз? Они изменили мир — не только музыку, но и общество. К лучшему или к худшему — об этом много спорят, но всё изменилось. И искусство на самом деле является первым примером того, где мы увидим новые возможности, и это тоже очень захватывающий момент!»













