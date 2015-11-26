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Видео с выступления SEPULTURA



SEPULTURA 2 мая выступили в Hard Rock Café (Дубай, ОАЭ), и видео с концерта можно увидеть ниже.



Ранее сообщалось, что группу не пустили в Ливан, обвинив музыкантов, по словам организаторов, в «поклонении дьяволу».



















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