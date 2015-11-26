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Sepultura

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3 май 2019 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

1 май 2019 : 		 SEPULTURA не пустили в Ливан

15 дек 2018 : 		 SEPULTURA выпускает вино

1 окт 2018 : 		 Музыканты SLIPKNOT, Ex-SHINEDOWN исполняют SEPULTURA

5 сен 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

31 авг 2018 : 		 Лидер SEPULTURA: «Раньше 2020 ничего от нас не ждите!»

16 авг 2018 : 		 Рассказ о европейском туре SEPULTURA

15 авг 2018 : 		 SEPULTURA хочет выпустить документальный фильм

14 авг 2018 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

12 авг 2018 : 		 Рассказ о европейском туре SEPULTURA

10 авг 2018 : 		 У SEPULTURA уже есть несколько демо

13 июн 2018 : 		 Официальное видео с выступления SEPULTURA

6 июн 2018 : 		 SEPULTURA впервые за 17 лет выступила в Японии

22 май 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

4 май 2018 : 		 Закулисное видео от SEPULTURA

26 мар 2018 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы прошли через хаос перед тем, как Max ушёл»

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от SEPULTURA

23 мар 2018 : 		 Гитарист SEPULTURA о решении SLAYER уйти

23 мар 2018 : 		 Документальный фильм о SEPULTURA выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 MAX CAVALERA: «Мне надо было сохранить имя SEPULTURA за собой», ANDREAS KISSER не согласен

20 мар 2018 : 		 Как SEPULTURA оказалось первой тяжёлой командой, выступившей на Кубе

6 мар 2018 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мне неинтересно перезаписывать классику»

29 сен 2017 : 		 Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава

1 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 июл 2017 : 		 Расширенные версии альбомов SEPULTURA выйдут осенью

23 июн 2017 : 		 Видео с выступления SEPULTURA
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Видео с выступления SEPULTURA



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SEPULTURA 2 мая выступили в Hard Rock Café (Дубай, ОАЭ), и видео с концерта можно увидеть ниже.

Ранее сообщалось, что группу не пустили в Ливан, обвинив музыкантов, по словам организаторов, в «поклонении дьяволу».



Watch SEPULTURA Perform In Dubai






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