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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 56
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 23
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Sepultura

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Бывший гитарист MACHINE HEAD — о прослушивании в SEPULTURA



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Во время своего появления в подкасте "Put Up Your Dukes", который ведёт бывший вокалист EXODUS Rob Dukes, бывший участник MACHINE HEAD и нынешний гитарист VIO-LENCE Phil Demmel рассказал о своём прослушивании на место вокалиста в SEPULTURA, когда Max Cavalera ушёл из группы в 1996 году:

«На тот момент я решил завязать с музыкой. Я был женат на своей первой жене, был молодым и глупым. У меня была отличная работа, я состоял в профсоюзе, катался на сноуборде, играл в гольф и баскетбол три раза в неделю. Я занимался этим и отошёл от музыки. И вот всё это всплыло. И я подумал: "Да". Потому что я играл в группе TORQUE, пел, играл и привык к этому. Я думаю, что они [SEPULTURA] уже нашли Derrick'a Green'a, и это было уже решённое дело, что он будет в группе. Но это был хороший опыт — сотрудничать с группой и написать текст одной из их песен, придумать свою собственную фразу и спеть её. Тем не менее, это был хороший опыт... Джеймс Мёрфи [бывший гитарист TESTAMENT и DEATH] записал меня в своей студии. Думаю, эта песня есть где-то на YouTube. Она не особо хороша. Это середина 1990-х. Думаю, мелодия тоже немного изменилась. Это была песня под названием "Choke", которая была на первой пластинке [1998 года "Against"] с Дерриком».




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30 апр 2023
for example
А интересно было бы послушать дискан, что на фото
30 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
for example, сразу после успешного штурма дома Мухаммеда Суичмеза с целью получения HDD с третьим альбомом Necrophagist пойдем штурмовать дом Киссера и выцепим этот диск. Ну а потом и хату Чино Морено вскроем, Eros послушаем, но у этого засранца 100% ствол, нужно быть осторожными.

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