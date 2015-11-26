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Sepultura

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7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA

14 авг 2020 : 		 RUDY SARZO в новом карантинном видео SEPULTURA

7 авг 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD и участники SEPULTURA исполнили песню MOTÖRHEAD

30 июл 2020 : 		 CHARLES GAVIN, JOÃO BARONE в карантинном видео SEPULTURA

29 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Есть ощущение, что мы сдаём назад»

24 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND в карантинном видео SEPULTURA

22 июл 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Мы уже живём в другом мире»

17 июл 2020 : 		 DANKO JONES в карантинном видео SEPULTURA

16 июл 2020 : 		 Басист SACRED REICH в карантинном видео SEPULTURA

13 июл 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN и участники SEPULTURA в новом «карантинном видео»

28 июн 2020 : 		 FLESHWOLF исполнили SEPULTURA

27 июн 2020 : 		 Музыканты OVERKILL и SHADOWS FALL в карантинном видео SEPULTURA
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Карантинный альбом от SEPULTURA



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SEPULTURA в начале этого года запустила сериал "SepulQuarta", в котором еженедельно принимали участие звёздные гости, среди которых были участники MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM и SACRED REICH. И вот весной коллектив выпустит целый альбом на основе этого материала.

Andreas Kisser сказал:

«Прелестно, что "SepulQuarta" позволила нам такое сделать. Всего у нас побывало 57 гостей — охренительно замечательное число. Мы начали 22 апреля — тогда вышла первая серия — и каждую неделю на протяжении многих месяцев мы продолжали этим заниматься, потом перешли к формату раз в 15 дней, потом стали менять день недели, когда появлялся новый эпизод. Это был удивительный опыт. Мы сыграли 28 песен. Это больше, чем на три часа выступления. Это было замечательно, правда!»

По словам Andreas'a, грядущий альбом не будет похож ни на что ранее выпущенное группой:

«Думаю, что это будет очень интересно, потому что уникально. Понятное дело, что нам нужно пересвести звук и всё остальное, сделать всё по максимуму, но версии уже есть. Это стало возможно только благодаря карантину на самоизоляции. Замутить такой альбом в обычных условиях нереально.

И классно то, что все были очень рады принять участие в этом мероприятии, — сыграть песни SEPULTURA. Мы играли с теми, кто повлиял на нас, мы играли с теми, на кого повлияли сами, у нас были бразильские музыканты, металлисты и поп-музыканты. Версия "Ratamahatta" просто уникальная, потому что она другая. И у нас не было никаких ограничений. Мы использовали по две установки ударных, играли в два баса, в три гитары и в два вокала — никаких ограничений — и мы сделали всё так, что всё сработало!»

SEPULTURA To Release





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