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Карантинный альбом от SEPULTURA



SEPULTURA в начале этого года запустила сериал "SepulQuarta", в котором еженедельно принимали участие звёздные гости, среди которых были участники MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM и SACRED REICH. И вот весной коллектив выпустит целый альбом на основе этого материала.



Andreas Kisser сказал:



«Прелестно, что "SepulQuarta" позволила нам такое сделать. Всего у нас побывало 57 гостей — охренительно замечательное число. Мы начали 22 апреля — тогда вышла первая серия — и каждую неделю на протяжении многих месяцев мы продолжали этим заниматься, потом перешли к формату раз в 15 дней, потом стали менять день недели, когда появлялся новый эпизод. Это был удивительный опыт. Мы сыграли 28 песен. Это больше, чем на три часа выступления. Это было замечательно, правда!»



По словам Andreas'a, грядущий альбом не будет похож ни на что ранее выпущенное группой:



«Думаю, что это будет очень интересно, потому что уникально. Понятное дело, что нам нужно пересвести звук и всё остальное, сделать всё по максимуму, но версии уже есть. Это стало возможно только благодаря карантину на самоизоляции. Замутить такой альбом в обычных условиях нереально.



И классно то, что все были очень рады принять участие в этом мероприятии, — сыграть песни SEPULTURA. Мы играли с теми, кто повлиял на нас, мы играли с теми, на кого повлияли сами, у нас были бразильские музыканты, металлисты и поп-музыканты. Версия "Ratamahatta" просто уникальная, потому что она другая. И у нас не было никаких ограничений. Мы использовали по две установки ударных, играли в два баса, в три гитары и в два вокала — никаких ограничений — и мы сделали всё так, что всё сработало!»













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