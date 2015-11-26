4 июн 2021



¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео



¾ состава SEPULTURA, записывавшего альбом "Morbid Visions", опубликовали видео на "Antichrist", в оригинале включенную в ЕР 1985 "Bestial Devastation".







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