23 авг 2021



Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов



Derrick Green в рамках недавнего интервью обсудил, каким будет возвращение концертов:



«Ну сейчас всё уже возвращается довольно быстро. Я думаю, что люди очень ждут живых выступлений. Я только что смотрел Lollapalooza в прямом эфире, которая проходила в Чикаго, и там было очень много народу. И я просто надеюсь, что все были в максимальной безопасности.



Сейчас трудные времена. Трудно быть той группой, которая первой выступит после пандемии или когда пандемия ещё продолжается. И в зависимости от того, где вы находитесь, люди смотрят на это по-разному. Люди по-разному воспринимают пандемию. Есть люди, у которых члены семьи ушли из жизни, есть те, кто не пострадали, и видят всё в совершенно ином свете. В разных странах есть люди, которые могут вакцинироваться а в других странах они вообще не могут её получить. Так что многое зависит от вашего взгляда или места, где вы находитесь. И я просто надеюсь, что все будут ответственными и осторожными, чтобы мы могли проводить концерты с максимальной заполняемостью, и шоу, где люди не будут волноваться из-за того, что могут заболеть».







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