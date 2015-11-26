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Sepultura

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23 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов

15 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

14 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»

2 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»

25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

5 июл 2021 : 		 Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA

5 июл 2021 : 		 ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»

26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим
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|||| 23 авг 2021

Вокалист SEPULTURA — о возвращении концертов



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Derrick Green в рамках недавнего интервью обсудил, каким будет возвращение концертов:

«Ну сейчас всё уже возвращается довольно быстро. Я думаю, что люди очень ждут живых выступлений. Я только что смотрел Lollapalooza в прямом эфире, которая проходила в Чикаго, и там было очень много народу. И я просто надеюсь, что все были в максимальной безопасности.

Сейчас трудные времена. Трудно быть той группой, которая первой выступит после пандемии или когда пандемия ещё продолжается. И в зависимости от того, где вы находитесь, люди смотрят на это по-разному. Люди по-разному воспринимают пандемию. Есть люди, у которых члены семьи ушли из жизни, есть те, кто не пострадали, и видят всё в совершенно ином свете. В разных странах есть люди, которые могут вакцинироваться а в других странах они вообще не могут её получить. Так что многое зависит от вашего взгляда или места, где вы находитесь. И я просто надеюсь, что все будут ответственными и осторожными, чтобы мы могли проводить концерты с максимальной заполняемостью, и шоу, где люди не будут волноваться из-за того, что могут заболеть».

SEPULTURA





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Vareg


23 авг 2021, 16:42		Да, возвращайтесь с концертами. Можно будет перед сценой поставить барбекюшницу и угощать всех стейками)


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