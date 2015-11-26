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Sepultura

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DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой



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DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой на первом за два года концерте SEPULTURA — видео доступно ниже.

DERRICK GREEN Plays First SEPULTURA Concert In Two Years With Broken Foot (Video)

















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


15 фев 2022, 13:55		Ну… скорее сломанная нога выступила с Derrick Green.


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