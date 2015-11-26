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Sepultura

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13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

5 июл 2021 : 		 Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA

5 июл 2021 : 		 ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»

26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA
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Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»



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Derrick Green в недавнем интервью отметил, насколько важно вести здоровый образ жизни:

«Я думаю, что всё взаимосвязано. Я заметил, что многие артисты, в том числе и старшего поколения, которыми я восхищаюсь, заботятся о себе, и это действительно стало для меня настоящим источником вдохновения. Я имею в виду, что даже артисты, которые выступают в совершенно [разных] жанрах музыки, такие как Sting, Lionel Richie или Sammy Hagar, все они выглядят фантастически для своего возраста, и они всё ещё играют музыку и всё ещё могут делать своё дело. И я всегда боготворил таких людей. Я никогда не думал, что круто умирать молодым музыкантом... Я всегда считал, что это совсем не круто — выходить на сцену и выглядеть совершенно непотребно.

Я считаю, что было грустно и трагично видеть, как Эми Уайнхаус выходит на сцену, с её-то потенциалом, после чего она выдавала такие ужасные перформансы, и её карьера закончилась так внезапно. Она едва началась. Это очень печально. И мне, как фанату, никогда не нравилось приходить на шоу и видеть, что участники группы пьяны во время выступления, или не могут делать свою работу, или просто выглядят измученными. Это из серии: "Ого". Это отнимает много сил у артиста. Поэтому я решил, что для долголетия и для того, чтобы серьёзно и профессионально относиться к тому, что ты делаешь, нужно отказаться от наркотиков и образа жизни, который, по мнению людей, ведут рок-н-ролльщики, или от предубеждений, которые есть у людей на этот счёт, и заняться тем, что приносит мне удовольствие. Я люблю заниматься музыкой, и я люблю ощущать себя здоровым».

SEPULTURA





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

industrialist


13 июл 2021, 11:08		Слабак!! в 80-е звезды треша трезвыми вообще и близко к сцене не подходили

father


13 июл 2021, 11:42		industrialist, в 80-е им всем было по 20 лет, а в этом возрасте можно умудряться и нажираться, и играть нормально, но такой период (ещё и при плотных гастрольных графиках) может длиться года 3-4. Ханнеман, например, всю жизнь оборотов с бухлом не сбавлял, и до 50 не дожил в итоге.

industrialist


13 июл 2021, 11:54		Папань, зато Лемми до 70 годов доскрипел, и без вискаря и сигар ни дня не жил

graillyc


13 июл 2021, 12:08		industrialist, скажи это Ханнеману. Ах да, точно...

father


13 июл 2021, 12:37		Ну Лемми повезло со здоровьем, а подавляющее большинство людей, как ни странно, так хуярить до 70 лет не могут, и странно винить их за это.

А может у Лемми просто такой образ был, а на самом деле не сильно он и квасил, просто надо было поддерживать имидж Motorhead:)

fgrind


13 июл 2021, 15:40		это он камень в огород Максима закинул сейчас?


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