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Вокалист SEPULTURA : «Не люблю пьяных на сцене»



Derrick Green в недавнем интервью отметил, насколько важно вести здоровый образ жизни:



«Я думаю, что всё взаимосвязано. Я заметил, что многие артисты, в том числе и старшего поколения, которыми я восхищаюсь, заботятся о себе, и это действительно стало для меня настоящим источником вдохновения. Я имею в виду, что даже артисты, которые выступают в совершенно [разных] жанрах музыки, такие как Sting, Lionel Richie или Sammy Hagar, все они выглядят фантастически для своего возраста, и они всё ещё играют музыку и всё ещё могут делать своё дело. И я всегда боготворил таких людей. Я никогда не думал, что круто умирать молодым музыкантом... Я всегда считал, что это совсем не круто — выходить на сцену и выглядеть совершенно непотребно.



Я считаю, что было грустно и трагично видеть, как Эми Уайнхаус выходит на сцену, с её-то потенциалом, после чего она выдавала такие ужасные перформансы, и её карьера закончилась так внезапно. Она едва началась. Это очень печально. И мне, как фанату, никогда не нравилось приходить на шоу и видеть, что участники группы пьяны во время выступления, или не могут делать свою работу, или просто выглядят измученными. Это из серии: "Ого". Это отнимает много сил у артиста. Поэтому я решил, что для долголетия и для того, чтобы серьёзно и профессионально относиться к тому, что ты делаешь, нужно отказаться от наркотиков и образа жизни, который, по мнению людей, ведут рок-н-ролльщики, или от предубеждений, которые есть у людей на этот счёт, и заняться тем, что приносит мне удовольствие. Я люблю заниматься музыкой, и я люблю ощущать себя здоровым».







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