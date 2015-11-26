25 окт 2020



Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA



SEPULTURA записали свою версию хита Глории Джонс "Tainted Love" для бразильского сериала "Desalma". Наибольшую известность этот трек получил в исполнении дуэта SOFT CELL, выпустившего свою версию в 1981 году.































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