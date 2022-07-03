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*Новое видео OZZY OSBOURNE 31
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Sepultura

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3 июл 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 июн 2022 : 		 IGOR CAVALERA: «Настоящее воссоединение SEPULTURA — это мы с братом»

29 июн 2022 : 		 SEPULTURA без Kisser'a

27 июн 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза SEPULTURA

23 июн 2022 : 		 ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

6 май 2022 : 		 Концертное видео SEPULTURA

25 апр 2022 : 		 У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит

12 апр 2022 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

11 апр 2022 : 		 Барабанщику SEPULTURA сделали операцию

8 апр 2022 : 		 SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA

5 апр 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA сломал ногу

1 апр 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 мар 2022 : 		 DANKO JONES присоединился на сцене к SEPULTURA

13 мар 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»

15 фев 2022 : 		 DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой

14 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

5 фев 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, как TESTAMENT повлияли на группу

2 фев 2022 : 		 MARC RIZZO хвалит поздние альбомы SEPULTURA

31 янв 2022 : 		 Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист

19 янв 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

4 янв 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ

3 янв 2022 : 		 MAX CAVALERA был рад, что альбом SEPULTURA "Roots" похвалили DAVE GROHL и Лемми

28 дек 2021 : 		 Фронтмен SEPULTURA — о трудностях, связанных с уходом оригинального барабанщика

24 дек 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет трек проекта CASAGRANDE & HANYSZ
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Видео с выступления SEPULTURA



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Видео с выступления SEPULTURA, которое прошло вместе с Jean'ом Patton'ом (PROJECT46) в Espace Julien, Marseille, France, доступно для просмотра ниже.




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3 июл 2022
gravitgroove
«Отряд не заметил потери бойца»

Хотя… если бы я не знал, что это не Адреас, то подумал, что наконец-то он отстроил нормальный звук на концерте за долгие годы, начал аккуратнее исполнять ритм, но при этом небрежнее относиться к свои соло

просмотров: 180

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