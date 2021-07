5 июл 2021



Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA



Видео с Slay At Home Fest в рамках которого была исполнена композиция SEPULTURA "Desperate Cry", доступно для просмотра ниже.



Состав:



Fernanda Lira - vocals (Crypta)

Mike Heller - drums (Fear Factory, Malignancy)

Ol Drake - guitar (Evile)

Liam Wilson - bass (Azusa, The Dillinger Escape Plan)







