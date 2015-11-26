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SEPULTURA выпускает вино



Группа SEPULTURA совместно с MusiConsult, менеджментом группы, португальскими производителями вина Roquevale и нидерландскими импортерами Drankgigant рады представить фирменное красное и белое вино под собственной маркой. Премьера вина, созданного в Region Alentejo, состоялась в рамках Rock In Rio Lisbon, однако двадцатого декабря выпадет еще один шанс — в баре басиста группы, Paulo, состоится релиз-вечеринка.







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