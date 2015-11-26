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Вокалист SEPULTURA — о первом приезде в Бразилию



В рамках недавнего интервью вокалист SEPULTURA Derrick Green рассказал о первом впечатлении от Бразилии:



«Это было невероятно. Я никогда не был в Бразилии. Я ничего не слышал о культуре или языке. У меня не было бразильских друзей. Я ничего не знал об этом. Я был совершенно не осведомлён о Бразилии. Возможно, я даже думал, что там говорят по-испански, как многие предполагали. Но я пошёл в библиотеку, взял несколько книг, потому что в то время не было полноценного Интернета. У меня был читательский билет. Я подумал: "Ладно, давайте посмотрю, что это за место". И это не помогло. В моём сознании оно не существовало до тех пор, пока я не смог ступить на землю, встретить людей и начать с ними разговаривать. И тогда в моей голове начало зарождаться понимание того, что это за место. А потом, прожив там 20 лет, я в корне изменил своё представление о стране.



Когда я впервые приехал и ещё не жил там, я постоянно встречал очень преданных поклонников группы, и они были по всей стране! Мы шли по городу с [ребятами из SEPULTURA]... их все узнавали, сигналили и просили автографы, это было просто незабываемо. Я думал: "О Боже. Эти парни получают столько..." Я не знал об этом, потому что, опять же, не было Интернета или чего-то подобного; ты просто должен был сам там оказаться, чтобы всё понять. Потом, после переезда туда, постепенно подобное стало происходить и со мной. Прошло несколько лет; люди начали узнавать, типа: "Окей, это новое лицо SEPULTURA". Так что мне пришлось приспособить свою жизнь к тому, что меня узнают, и я попадаю в центр внимания каждый раз, когда выхожу из дома. И к этому тоже нужно привыкнуть. Я никогда не представлял себе этого; я никогда не думал, что это будет моей жизнью. И это было тяжело. Должен сказать, что я был немного подавлен, потому что я не такого склада человек. Мне нравится быть эдаким незаметным и всё подмечать. И я думал: "О, чувак. Я не хочу привлекать внимание", но это было невозможно. [Я большой парень], метр восемьдесят три, с дредами и татуировками. И они просто говорили: "Ты огромный. Невозможно не заметить такого, как ты". Так что это тоже привлекало внимание — просто то, как я выглядел, а не только тот факт, что я был в группе. Но подобное было каждый день. [И] в большинстве случаев [реакция людей была] положительной, очень положительной — в 99 процентах случаев. Бразилия — это место, которое всегда сохраняло веру в SEPULTURA, несмотря на все изменения, которые происходили. Они всегда хотели видеть в группе только лучшее, потому что [SEPULTURA] очень убедительно представляет страну за её пределами».







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