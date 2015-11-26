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ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA »



Гитарист Andreas Kisser из бразило-американской группы SEPULTURA рассказал французскому каналу Loud TV о том, как последнее пополнение в составе SEPULTURA — барабанщик Eloy Casagrande — повлияло на звучание коллектива:



«Нам очень повезло, что здесь, в Бразилии, есть такие замечательные музыканты, особенно в области ударных. У нас есть великие барабанщики и перкуссионисты. Вы знаете Carlos'a Santana'у и все эти великие имена, Paul'a Simon'a и других, использующих бразильских барабанщиков. Eloy начал играть на барабанах очень рано. Он просто создан для SEPULTURA, чувак. Я имею в виду, он играл и в других группах, но в SEPULTURA он по-настоящем раскрылся; он свободен выражать себя так, как он хочет, и музыка SEPULTURA позволяет сделать это. А взамен он дал мне возможность сочинить много нового. Я думаю, что "Machine Messiah" и "Quadra" — это результат нашего взаимодействия, и это здорово. Это очень вдохновляет. Это фантастика.



Мы практически всегда сочиняем. Иногда он присылает мне барабанные заготовки, а я ему — риффы и прочее, и это действительно здорово, что мы создаём материал на основе этого. Он очень профессионален — он лучший барабанщик в мире; по крайней мере, для SEPULTURA он лучший. [Смеётся]».







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