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*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
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*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Sepultura

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27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

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Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»



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В новом интервью австралийскому журналу Heavy гитариста SEPULTURA Andreas'a Kisser'a спросили о том, как он и его товарищи по группе адаптировались к изменениям в музыкальной индустрии за последние четыре десятилетия. Он ответил:

«Я думаю, мы всё впитываем. Глупо это игнорировать... В том смысле, что SEPULTURA выжила... Если сложить все 40 лет жизни SEPULTURA, просто сложить все изменения в технологии — от винила до CD, от CD до стриминговых сервисов, компьютеры, телефоны, мобильные телефоны, Spotify и Napster, и всё, что произошло за эти 40 лет — всё это случилось так быстро, появилось много информации, и мы всё ещё переживаем переходный период. И этот процесс продолжается. Появилось много разных способов реализации альбомов. Были блокировки, пандемия, а мы всё ещё в строю. Потому что мы учимся справляться с настоящим и с теми составляющими, которые существуют. Глупо пытаться работать с тем, чего уже нет. Вот и в ситуации с блокировкой всё было именно так.

Мы были готовы отправиться в турне. Наш последний альбом "Quadra" вышел в феврале [2020 года], а в марте [того же года] мир остановился. И тогда мы переключили свою энергию и внимание на "SepulQuarta" [еженедельные онлайн-сессии]. Мы начали работать из дома. Каждую среду мы общались с нашими поклонниками, исполняли нашу музыку, и из этого получился альбом. Мы продолжали работать, но уже в других рамках, с другой энергией. Так что мы ждали два года, чтобы наконец начать тур в 2022 году. И вот уже второй год тура "Quadra", и это здорово, потому что мы уважаем происходящие изменения... Это зависит не от нас. Никто не выбирал ситуацию с пандемией. Нам приходится с этим справляться. Если вы считаете, что вы контролируете всё в своей жизни, это иллюзия. Мы учимся справляться с настоящим и с имеющимися факторами, и так мы растём. И мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо».




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