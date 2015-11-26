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Лидер SEPULTURA : «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»



Andreas Kisser в ответ на вопрос о том, кого бы из бразильских политиков он выбрал, Дилму Русеф или Жаира Болсонару, ответил следующее:



«Политика — это отстой. Я ненавижу политику. Я ненавижу грёбаную концепцию левых и правых, коммунизма, капитализма — сплошные "измы". Люди такие глупые. Они используют дезинформацию и фальшивые новости, особенно сейчас.



Так что, конечно, никакого Болсонару. Он — худшее, что может случиться с любой страной. К сожалению, это случилось с Бразилией. [Он] очень невежественный, глупый в общении с людьми — неуважительный, называйте это как хотите.



Когда нам нужен лидер в самый нужный момент, у нас его нет. Не было национального плана по борьбе с COVID. Поэтому сейчас мы расплачиваемся задержками, вакцинами и всеми этими безумными концепциями фальшивых новостей и теорий заговора. Так что он — худшее, что может случиться. Но и Дилма Русеф никогда не была крутой — далеко не всегда. Так что это очень сложно — я не могу выбрать кого-то одного. Я надеюсь, что у нас будет новый... И у нас есть — у нас есть новые люди. У нас есть новые люди здесь, в Бразилии, которые пытаются создать что-то новое.



Бразилия намного богаче, она намного [более] мощная, чем эта чёртова дурацкая идеология. Я к тому, что что в Бразилии происходит гораздо больше того, о чём мы должны знать. Окружающая среда — вот за что я хотел бы бороться. Окружающая среда. Защищайте леса, защищайте коренных жителей. Учиться у них. Нам есть чему у них поучиться. Особенно тому, как они обращаются с корнями, здоровьем и природой, как они могут добывать у природы, не разрушая её, без концепции прибыли и всего этого дерьма.



Так что к чёрту политику. Мы должны учиться у самих себя, у самой нашей страны. У нас есть много того, что мы можем извлечь здесь, чтобы построить что-то лучшее для всех».







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