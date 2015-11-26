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Sepultura

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28 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет SEPULTURA выйдет осенью

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24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

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24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

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24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

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Лидер SEPULTURA: «Болсонаро — худшее, что могло произойти с любой страной»



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Andreas Kisser в ответ на вопрос о том, кого бы из бразильских политиков он выбрал, Дилму Русеф или Жаира Болсонару, ответил следующее:

«Политика — это отстой. Я ненавижу политику. Я ненавижу грёбаную концепцию левых и правых, коммунизма, капитализма — сплошные "измы". Люди такие глупые. Они используют дезинформацию и фальшивые новости, особенно сейчас.

Так что, конечно, никакого Болсонару. Он — худшее, что может случиться с любой страной. К сожалению, это случилось с Бразилией. [Он] очень невежественный, глупый в общении с людьми — неуважительный, называйте это как хотите.

Когда нам нужен лидер в самый нужный момент, у нас его нет. Не было национального плана по борьбе с COVID. Поэтому сейчас мы расплачиваемся задержками, вакцинами и всеми этими безумными концепциями фальшивых новостей и теорий заговора. Так что он — худшее, что может случиться. Но и Дилма Русеф никогда не была крутой — далеко не всегда. Так что это очень сложно — я не могу выбрать кого-то одного. Я надеюсь, что у нас будет новый... И у нас есть — у нас есть новые люди. У нас есть новые люди здесь, в Бразилии, которые пытаются создать что-то новое.

Бразилия намного богаче, она намного [более] мощная, чем эта чёртова дурацкая идеология. Я к тому, что что в Бразилии происходит гораздо больше того, о чём мы должны знать. Окружающая среда — вот за что я хотел бы бороться. Окружающая среда. Защищайте леса, защищайте коренных жителей. Учиться у них. Нам есть чему у них поучиться. Особенно тому, как они обращаются с корнями, здоровьем и природой, как они могут добывать у природы, не разрушая её, без концепции прибыли и всего этого дерьма.

Так что к чёрту политику. Мы должны учиться у самих себя, у самой нашей страны. У нас есть много того, что мы можем извлечь здесь, чтобы построить что-то лучшее для всех».

SEPULTURA





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

rassol


28 авг 2021, 09:58		Первый абзац излияний Киссера прекрасен!

father


28 авг 2021, 10:02		Почему-то был уверен, что Киссер давно живёт в США - а нет, реально в Бразилии всегда жил

Evil Dmitry


28 авг 2021, 10:58		Сами его выбрали, а теперь ноют?! Кстати, политику ты можешь ненавидеть, но то, что она влияет на жизнь каждого - факт.

Санчез


28 авг 2021, 11:25		Политика была, есть и будет говном.

olly71


28 авг 2021, 11:33		Почему бы ему не переехать на историческую родину ? В Германию ?

Санчез


28 авг 2021, 11:45		olly71, там полно арабов и сирийцев, от Германии одно лишь название


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