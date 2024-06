сегодня



Видео с выступления BRUCE DICKINSON



Видео с выступления BRUCE DICKINSON, которое состоялось шестого июня в рамках Mystic Festival, доступно для просмотра ниже:



01. Accident Of Birth

02. Abduction

03. Laughing In The Hiding Bush

04. Afterglow Of Ragnarok

05. Faith

06. Chemical Wedding

07. Tears Of The Dragon

08. Resurrection Men

09. Rain On The Graves

10. The Alchemist

11. The Tower

12. Road To Hell







