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*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
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Bruce Dickinson

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30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»

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3 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Материала еще полно!»

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26 апр 2024 : 		 Влог от гитариста BRUCE DICKINSON

25 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о спасении своего бизнеса

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21 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

17 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Люблю ощущать запах зрителей!»

16 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур

15 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON поменял сет-лист

14 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON отыграл первое за 20 лет сольное шоу

12 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня получился многогранный альбом»

10 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пабы лишают души!»

6 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Если бы я умел рисовать в детстве, уверен, что стал бы художником»

5 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о предстоящем турне

2 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «1200 за билет на каких-то ирландцев? Да ну...»

30 мар 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Да мне положить на поджанры»
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Видео с выступления BRUCE DICKINSON



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Видео с выступления BRUCE DICKINSON, которое состоялось шестого июня в рамках Mystic Festival, доступно для просмотра ниже:

01. Accident Of Birth
02. Abduction
03. Laughing In The Hiding Bush
04. Afterglow Of Ragnarok
05. Faith
06. Chemical Wedding
07. Tears Of The Dragon
08. Resurrection Men
09. Rain On The Graves
10. The Alchemist
11. The Tower
12. Road To Hell




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 июн 2024
M
Mad Katz
Если ориентироваться только на youtube ролики сильно выигрывает по сравнению с современными же шоу мэйден...

просмотров: 73

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