BRUCE DICKINSON исполнил хит Дэвида Боуи



Видео с первого британского выступления BRUCE DICKINSON, состоявшегося 16 мая в Wolverhampton'e, доступно для просмотра ниже:



01. Accident Of Birth

02. Abduction

03. Faith (tour debut, first performance since 1996)

04. Afterglow Of Ragnarok

05. Chemical Wedding

06. Many Doors To Hell

07. Gates Of Urizen

08. Resurrection Men

09. Rain On The Graves

10. Frankenstein (THE EDGAR WINTER GROUP cover)

11. The Alchemist

12. Tears Of The Dragon

13. Darkside Of Aquarius



Encore:



14. Navigate The Seas Of The Sun

15. All The Young Dudes (David Bowie cover) (tour debut, first performance since 1990)

16. Book Of Thel

17. The Tower







