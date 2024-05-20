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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON исполнил хит Дэвида Боуи



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Видео с первого британского выступления BRUCE DICKINSON, состоявшегося 16 мая в Wolverhampton'e, доступно для просмотра ниже:

01. Accident Of Birth
02. Abduction
03. Faith (tour debut, first performance since 1996)
04. Afterglow Of Ragnarok
05. Chemical Wedding
06. Many Doors To Hell
07. Gates Of Urizen
08. Resurrection Men
09. Rain On The Graves
10. Frankenstein (THE EDGAR WINTER GROUP cover)
11. The Alchemist
12. Tears Of The Dragon
13. Darkside Of Aquarius

Encore:

14. Navigate The Seas Of The Sun
15. All The Young Dudes (David Bowie cover) (tour debut, first performance since 1990)
16. Book Of Thel
17. The Tower




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20 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Хорошая песня, Oasis кусок из неё спиздили. Хотя у Боуи пиздили все, даже Металлика.

просмотров: 242

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