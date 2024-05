сегодня



Видео полного выступления BRUCE DICKINSON



Видео полного выступления BRUCE DICKINSON, которое состоялось на O2 Forum Kentish Town, London, England, доступно для просмотра ниже:



“Accident Of Birth”

“Abduction”

“Laughing In The Hiding Bush”

“Afterglow Of Ragnarok”

“Chemical Wedding”

“Many Doors To Hell”

“Jerusalem”

“Resurrection Men”

“Rain On The Graves”

“Frankenstein” (The Edgar Winter Group cover)

“The Alchemist”

"Tears Of The Dragon"

“Darkside Of Aquarius”





Encore:

“Navigate The Seas Of The Sun”

“Book Of Thel”

“The Tower”







+1 -0



просмотров: 104