Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 49
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, чт... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 49
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



14 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл

10 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON с хором

9 июн 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

4 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о браке

30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»

27 май 2024 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

24 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о любимых классических рок-альбомах

20 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил хит Дэвида Боуи

6 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Классно играть с молодыми!»

3 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Материала еще полно!»

2 май 2024 : 		 TANYA O'CALLAGHAN о BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 Промоутеры об инциденте на концерте BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ну сколько можно курить, е..ы?!»

26 апр 2024 : 		 Влог от гитариста BRUCE DICKINSON

25 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о спасении своего бизнеса

22 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я шарик»

21 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

17 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Люблю ощущать запах зрителей!»

16 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур

15 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON поменял сет-лист

14 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON отыграл первое за 20 лет сольное шоу

12 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня получился многогранный альбом»

10 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пабы лишают души!»

6 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Если бы я умел рисовать в детстве, уверен, что стал бы художником»

5 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о предстоящем турне
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл



zoom
BRUCE DICKINSON объявил о выпуске нового сингла "Resurrection Men" 26 июля на BMG.

Трек-лист:

01. Resurrection Men
02. Afterglow Of Ragnarok (Live)
03. Abduction (Live)




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 июн 2024
d
decided
Ээээ ... так вроде альбом уже давно вышел. В чем смысл, есть эксперты?
14 июн 2024
S
SS-ULTRA
decided, тоже всегда этот вопрос интересовал. Дикинсон же не единственный такой, выпускают альбом а синглы с него же выпускают позже. Причём на физ. носителе.
Иногда даже нормальных бисайдов нет, просто суют на диск ряд песен с предыдущих альбомов.
14 июн 2024
d
decided
SS-ULTRA, обычно же выходит сингл, а потом альбом, а тут наоборот.
14 июн 2024
Starbreaker
decided, > > "обычно же выходит сингл, а потом альбом"

Это когда было такое "обычно"?
В классические времена звукозаписи до выхода альбома выходил один, максимум два сингла, а все остальные как раз после выпуска альбома. Бывали случаи, когда и спустя год и больше с релиза альбома синглы продолжали выходить.

Но это если о былых временах.
Сейчас физические синглы это удел коллекционеров. Как и вот этот образец.
Его напечтают тиражом в пару тысяч экземпляров и все они раскупятся еще на стадии предзаказа)
14 июн 2024
d
decided
Starbreaker, понял, спасибо!

просмотров: 300

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом