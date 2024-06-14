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BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл



BRUCE DICKINSON объявил о выпуске нового сингла "Resurrection Men" 26 июля на BMG.



Трек-лист:



01. Resurrection Men

02. Afterglow Of Ragnarok (Live)

03. Abduction (Live)







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