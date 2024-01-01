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BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»



BRUCE DICKINSON в одном из интервью рассказал о том, как изменился его взгляд на жизнь после обнаруженного рака:



«Я очень ценю каждый день, но это значит, что каждый день я должен что-то делать, даже если это сознательное ничегонеделание — по крайней мере, делать что-то сознательно. Когда почти два года назад я выступал с серией индивидуальных шоу по Штатам, я надел футболку с надписью «Жизнь лучше, чем все остальные варианты». И если бы у меня была мантра, по которой я должен жить, то это была бы она.



Мне повезло, что я все еще могу петь. Так что если я могу сделать что-то, что развлекает людей, заставляет их больше думать, чувствовать, делать что-то еще, значит, я делаю что-то хорошее. Я очень люблю пытаться заставить людей чувствовать, а не впечатляться собой и говорить: «О, посмотрите на меня». На самом деле я говорю: «Нет, нет. Посмотрите на себя». Если вам удастся прослушать [мой новый сольный] альбом за 58 минут своей жизни, которые вы уже никогда не вернете, это будет музыкальное и эмоциональное путешествие. Это было очень важно для меня, потому что такого я никогда не добивался ни с одной группой, включая IRON MAIDEN. В IRON MAIDEN музыка действительно движет людьми, но немного по-другому. Эмоции немного другие. С этим альбомом у меня появилось гораздо больше пространства для творчества».







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