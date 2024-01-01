Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 27
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 15
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*Новое видео LINKIN PARK 14
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 27
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



29 окт 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»

30 июл 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

23 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON не любит змей

22 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great

21 июл 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»

14 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл

10 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON с хором

9 июн 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

4 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о браке

30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»

27 май 2024 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

24 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о любимых классических рок-альбомах

20 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил хит Дэвида Боуи

6 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Классно играть с молодыми!»

3 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Материала еще полно!»

2 май 2024 : 		 TANYA O'CALLAGHAN о BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 Промоутеры об инциденте на концерте BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ну сколько можно курить, е..ы?!»

26 апр 2024 : 		 Влог от гитариста BRUCE DICKINSON

25 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о спасении своего бизнеса

22 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я шарик»

21 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

17 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Люблю ощущать запах зрителей!»

16 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур

15 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON поменял сет-лист
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»



zoom
BRUCE DICKINSON в одном из интервью рассказал о том, как изменился его взгляд на жизнь после обнаруженного рака:

«Я очень ценю каждый день, но это значит, что каждый день я должен что-то делать, даже если это сознательное ничегонеделание — по крайней мере, делать что-то сознательно. Когда почти два года назад я выступал с серией индивидуальных шоу по Штатам, я надел футболку с надписью «Жизнь лучше, чем все остальные варианты». И если бы у меня была мантра, по которой я должен жить, то это была бы она.

Мне повезло, что я все еще могу петь. Так что если я могу сделать что-то, что развлекает людей, заставляет их больше думать, чувствовать, делать что-то еще, значит, я делаю что-то хорошее. Я очень люблю пытаться заставить людей чувствовать, а не впечатляться собой и говорить: «О, посмотрите на меня». На самом деле я говорю: «Нет, нет. Посмотрите на себя». Если вам удастся прослушать [мой новый сольный] альбом за 58 минут своей жизни, которые вы уже никогда не вернете, это будет музыкальное и эмоциональное путешествие. Это было очень важно для меня, потому что такого я никогда не добивался ни с одной группой, включая IRON MAIDEN. В IRON MAIDEN музыка действительно движет людьми, но немного по-другому. Эмоции немного другие. С этим альбомом у меня появилось гораздо больше пространства для творчества».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 65

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом