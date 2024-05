сегодня



BRUCE DICKINSON о любимых классических рок-альбомах



Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson в интервью Qobuz рассказал о своих любимых альбомах из мира классического рока и тяжёлого металла. Ниже приведены выдержки из беседы.



AC/DC — "Powerage" (1978)



«Это AC/DC — что ещё можно сказать? С вокалистом Боном Скоттом. И я должен признать, что мне нравится то, что AC/DC делают сейчас с [нынешним вокалистом] Брайаном Джонсоном на последних альбомах. Они мне нравятся больше, чем "Hells Bells", и уж точно больше, чем "For Those About To Rock". Они словно вернули контроль над своим звучанием и немного изменили его в угоду голосу Брайана. Но первые годы с Боном, вплоть до конца "Highway To Hell" — это потрясно. А концертный альбом "If You Want Blood, You've Got It" — Боже, это просто невероятно. Так что да, мне нравится тот состав. И случившееся с Боном было просто трагедией. Этого не должно было произойти... Некоторые песни трудно петь, потому что у Бона был интересный, очень гибкий голос. В нём было необычное смешение стилей, но в нём также было немного блюза. Он мог исполнять очень хороший блюз. Одна из моих любимых песен AC/DC называется "Ride On", и в ней есть душераздирающее гитарное соло. Звучит так, будто он изображает Пола Коссоффа из FREE на гитаре. Это здорово. Я люблю эту песню».



BLACK SABBATH — "Sabbath Bloody Sabbath" (1973)



«Я был ребёнком, когда у меня появился этот альбом, и я был ещё девственником, поэтому я посмотрел на него и подумал: "Боже мой. Вы только посмотрите на этих женщин". Это замечательная пластинка. Отличный альбом-возвращение. Но первые две пластинки потрясающие. Конечно же, "Vol. 4" тоже был невероятным. Группа очень стабильная. И костяк группы — Гизер [Батлер, басист] и Тони [Айомми, гитарист]. Если вы посмотрите на разных вокалистов, не только на Оззи [Осборна], они все были [великолепны]. "Born Again" [с Иэном Гилланом на вокале] — отличный альбом. Все говорят: «Да ладно!» Нет, это отличный альбом».



RAINBOW — "Rising" (1976)



«Это был альбом, на котором я открыл для себя вокал Ронни Дио. Я воскликнул: "Вот это голос!" А мне было лет 16, и я подумал: "Какого чёрта? Это [бывший гитарист DEEP PURPLE] Ричи Блэкмор". И я не знал, что RAINBOW существуют. Я слушал маленькое транзисторное радио в гараже и подумал: "Это звучит как Ричи Блэкмор". Я подождал, пока песня закончится, и ведущий сказал: "Это были RAINBOW и "Stargazer". Я подумал: «Боже мой». Это один из самых коротких альбомов в истории — альбом длится около 35 минут. Но это классика. Я предпочту это 90-минутному скучному празднику зевоты. Шесть невероятных песен, которые изменили лицо музыки. Это действительно так. Это был переломный момент. И он не получил достаточного уважения от людей за пределами мира металла. Мне понравился [будущий вокалист RAINBOW] Грэм Боннет на "Down To Earth". "Eyes Of The World" — одна из моих любимых песен RAINBOW, без сомнения. "Lost In Hollywood", "Eyes Of The World". "Since You Been Gone" тоже хороша. Но "Eyes Of The World", на мой взгляд, просто потрясающая».



JUDAS PRIEST — "British Steel" (1980)



«Что можно сказать? Это одна из лучших их обложек. Я находил их обложки странными и задавался вопросом: "Что это?" Например, "Point Of Entry". Это явно металлическая пластинка. В ней уже есть изюминка. На самом деле я увлёкся JUDAS PRIEST, когда гастролировал с ними. То есть это произошло довольно поздно... Я знал, кто они такие — "Sad Wings Of Destiny", все эти вещи, — но по-настоящему я начал понимать, что они из себя представляют, когда гастролировал с ними в составе IRON MAIDEN, и это было во время тура "Screaming For Vengeance". Боже, вот это пластинка! И всё, что было до этого. Эдриан [Смит, гитарист IRON MAIDEN] был очень увлечён JUDAS PRIEST, даже больше, чем я, но когда я увидел их вживую, я подумал: "Да, эти парни действительно крутые"».







