ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON



ADRIAN SMITH в недавнем интервью ответил на вопрос о совместной работе с BRUCE DICKINSON над альбомами "Accident Of Birth" и "The Chemical Wedding":



«Это было весёлое время. У меня был проект под названием PSYCHO MOTEL, я записал пару хороших альбомов, но повсюду царил гранж. Было сложно. Мы пытались организовать тур и натыкались на множество препятствий. Потом Брюс позвонил мне и сказал: "Ты должен послушать то, что я сочиняю с Roy'ем Z в Лос-Анджелесе". Он пришёл к нам домой и дал мне послушать "Accident Of Birth". Я был потрясён. Это было действительно здорово. Он спросил: "Хочешь поучаствовать?" Я ответил: "Да, хочу". Работа над моим проектом была приостановлена, и в следующее мгновение я уже летел в Лос-Анджелес».



Он также рассказал, что Roy Z познакомил его с настройкой Drop D, при которой гитара настраивается так, чтобы создать более тяжёлый звук:



«Рой показал мне Drop D. Я выучил все эти песни, но не знал о настройке Drop D, поэтому просто настроил свою гитару на D. Это было похоже на банджо. Он сказал: "Нет. Я покажу тебе, как это делается". Должен сказать, что я многому научился у него. Он также преподавал гитару, он был виртуозом. Он дал мне несколько советов. Что мне нравится в работе с разными людьми, так это то, что ты чему-то учишься и растёшь. Это было весёлое время, и я горжусь этими альбомами, а ещё мы провели пару больших туров. Это было хорошее, весёлое время».



Smith также поделился мыслями о совместной работе с Дикинсоном в IRON MAIDEN:



«Думаю, я был первым в IRON MAIDEN, у кого в 1980-х появился многодорожечный магнитофон — маленькое четырёхдорожечное устройство. Я начал записывать на нём демо-записи. Когда Bruce только пришёл в группу, мы с ним тусовались вместе, потому что у нас не было постоянных девушек. Я должен сказать иначе. После репетиций мы шли в паб и играли в бильярд. Мы начали сочинять, потому что все остальные просто уходили домой к своим жёнам, а мы тусовались и сочиняли. Так всё и началось. Песня "2 Minutes To Midnight" была у меня на маленькой кассете. Я пишу тексты только в случае необходимости, потому что это настоящее мучение. В конце концов приходится это делать, но Bruce постоянно ходит с книгами текстов. Если есть что-то в музыкальном плане, у него быстро найдётся текст для этого. Иногда я придумываю мелодию или название, например "Speed Of Light" или "Writing On The Wall", и это вдохновляет его. Так всё и происходит».







