30 июл 2024



Новое видео BRUCE DICKINSON



"Resurrection Men", новое видео группы BRUCE DICKINSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в одноименный лимитированный сингл:



01. Resurrection Men

02. Afterglow Of Ragnarok (Live)

03. Abduction (Live)



«Этот тур был одним из самых лучших. Группа была настолько заряжена и выкладывалась на полную каждый вечер, что это было сплошное удовольствие. Реакция публики на старые и новые песни была просто ошеломляющей, и я уже не могу дождаться, когда снова выйду на сцену!



Это видео — моя благодарность всем, кто приходил посмотреть на нас на фестивалях, в клубах, театрах и аренах.



Кто сказал, что металлическая аудитория не может оценить темплин, бонго и «серферские» гитары в стиле Дика Дейла? Моя точно может!!!»







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