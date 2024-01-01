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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 49
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 39
*GOJIRA разогрела квиров 36
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
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Bruce Dickinson

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|||| 30 июл 2024

Новое видео BRUCE DICKINSON



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"Resurrection Men", новое видео группы BRUCE DICKINSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в одноименный лимитированный сингл:

01. Resurrection Men
02. Afterglow Of Ragnarok (Live)
03. Abduction (Live)

«Этот тур был одним из самых лучших. Группа была настолько заряжена и выкладывалась на полную каждый вечер, что это было сплошное удовольствие. Реакция публики на старые и новые песни была просто ошеломляющей, и я уже не могу дождаться, когда снова выйду на сцену!

Это видео — моя благодарность всем, кто приходил посмотреть на нас на фестивалях, в клубах, театрах и аренах.

Кто сказал, что металлическая аудитория не может оценить темплин, бонго и «серферские» гитары в стиле Дика Дейла? Моя точно может!!!»




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