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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Bruce Dickinson

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22 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great

21 июл 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»

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10 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON с хором

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4 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о браке

30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»

27 май 2024 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

24 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о любимых классических рок-альбомах

20 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил хит Дэвида Боуи

6 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Классно играть с молодыми!»

3 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Материала еще полно!»

2 май 2024 : 		 TANYA O'CALLAGHAN о BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 Промоутеры об инциденте на концерте BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ну сколько можно курить, е..ы?!»

26 апр 2024 : 		 Влог от гитариста BRUCE DICKINSON

25 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о спасении своего бизнеса

22 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я шарик»

21 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

17 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Люблю ощущать запах зрителей!»

16 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур

15 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON поменял сет-лист

14 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON отыграл первое за 20 лет сольное шоу

12 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня получился многогранный альбом»

10 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пабы лишают души!»
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|||| 22 июл 2024

BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great



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BRUCE DICKINSON в рамках выступления на Release Athens Festival исполнил фрагмент Alexander The Great — видео доступно ниже.

Accident of Birth
Abduction
Laughing in the Hiding Bush
Afterglow of Ragnarok
Tears of the Dragon
Chemical Wedding
Resurrection Men
Rain on the Graves
Frankenstein (The Edgar Winter Group cover) (Partially played)
Book of Thel
The Alchemist
Darkside of Aquarius
Road to Hell
Alexander the Great (Iron Maiden song) (Partially played)

BRUCE DICKINSON Sings вЂњAlexander The GreatвЂќ Live In Greece; Video




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