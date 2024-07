22 июл 2024



BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great



BRUCE DICKINSON в рамках выступления на Release Athens Festival исполнил фрагмент Alexander The Great — видео доступно ниже.



Accident of Birth

Abduction

Laughing in the Hiding Bush

Afterglow of Ragnarok

Tears of the Dragon

Chemical Wedding

Resurrection Men

Rain on the Graves

Frankenstein (The Edgar Winter Group cover) (Partially played)

Book of Thel

The Alchemist

Darkside of Aquarius

Road to Hell

Alexander the Great (Iron Maiden song) (Partially played)







