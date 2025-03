сегодня



BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN



Немецкая компания Aviationtag, специализирующаяся на переработке списанных самолетов, выпустила ограниченную партию уникальных жетонов из фюзеляжа Ed Force One - так назывался самолет, который обслуживал IRON MAIDEN во время мирового тура «The Book Of Souls» в 2016 году. Это специальное издание посвящено впечатляющей истории легендарного «летающего гастрольного автобуса» IRON MAIDEN - Boeing 747 Ed Force One.



BRUCE DICKINSON записал специальное видео на этот счет, которое доступно ниже.







