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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN



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Немецкая компания Aviationtag, специализирующаяся на переработке списанных самолетов, выпустила ограниченную партию уникальных жетонов из фюзеляжа Ed Force One - так назывался самолет, который обслуживал IRON MAIDEN во время мирового тура «The Book Of Souls» в 2016 году. Это специальное издание посвящено впечатляющей истории легендарного «летающего гастрольного автобуса» IRON MAIDEN - Boeing 747 Ed Force One.

BRUCE DICKINSON записал специальное видео на этот счет, которое доступно ниже.




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23 мар 2025
S
Sunriser
Жалко самолёты. Особенно такие.

просмотров: 279

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