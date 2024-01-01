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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
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Bruce Dickinson

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4 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о браке

30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»

27 май 2024 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

24 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о любимых классических рок-альбомах

20 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил хит Дэвида Боуи

6 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Классно играть с молодыми!»

3 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Материала еще полно!»

2 май 2024 : 		 TANYA O'CALLAGHAN о BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 Промоутеры об инциденте на концерте BRUCE DICKINSON

30 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ну сколько можно курить, е..ы?!»

26 апр 2024 : 		 Влог от гитариста BRUCE DICKINSON

25 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о спасении своего бизнеса

22 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я шарик»

21 апр 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

17 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Люблю ощущать запах зрителей!»

16 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур

15 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON поменял сет-лист

14 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON отыграл первое за 20 лет сольное шоу

12 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня получился многогранный альбом»

10 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пабы лишают души!»

6 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Если бы я умел рисовать в детстве, уверен, что стал бы художником»

5 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о предстоящем турне

2 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «1200 за билет на каких-то ирландцев? Да ну...»

30 мар 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Да мне положить на поджанры»

18 мар 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я старался делать понемногу, но на полную катушку»
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BRUCE DICKINSON о браке



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BRUCE DICKINSON в недавней беседе сказал, что вряд ли может давать советы о любви молодым:

«Потому что я только что женился в третий раз. Все, что я могу сделать, — это просто рассказать о своих отношениях, потому что они самые спокойные из всех, что у меня были. И это замечательно. Нам весело, мы смеемся, но мы не помешаны. Мы можем находиться в одной комнате и не чувствовать необходимости спрашивать: «Ты в порядке?». Мы счастливы, просто дыша одним воздухом. И свадьба этого не изменила».




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