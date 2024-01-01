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BRUCE DICKINSON о браке



BRUCE DICKINSON в недавней беседе сказал, что вряд ли может давать советы о любви молодым:



«Потому что я только что женился в третий раз. Все, что я могу сделать, — это просто рассказать о своих отношениях, потому что они самые спокойные из всех, что у меня были. И это замечательно. Нам весело, мы смеемся, но мы не помешаны. Мы можем находиться в одной комнате и не чувствовать необходимости спрашивать: «Ты в порядке?». Мы счастливы, просто дыша одним воздухом. И свадьба этого не изменила».







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