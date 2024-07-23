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BRUCE DICKINSON не любит змей



BRUCE DICKINSON недавно поговорил с The Guardian — небольшие выдержки доступны ниже.



Чего вы больше всего боитесь?



«Ну, я не слишком люблю змей. А еще я ненавижу песок. Это очень неудобно».



Что вас пугает в старости?



«Я всегда стараюсь работать на пять лет вперед; так я никогда не испытываю удивления. Сейчас, например, мне 70. Поэтому каждый год в течение следующих пяти лет будет поводом для радости».



Как близко вы подошли к смерти?



«Я заснул за рулем на трассе M11, у меня загорелся двигатель над Атлантикой в легком самолете, я проехал без охраны через зону обстрела противника, чтобы дать концерт в Сараево в военное время — список можно продолжать до бесконечности. Но у меня был рак горла третьей стадии, и меня вылечили фантастические британские медики».



Более подробный материал доступен здесь.







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