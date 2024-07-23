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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON не любит змей



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BRUCE DICKINSON недавно поговорил с The Guardian — небольшие выдержки доступны ниже.

Чего вы больше всего боитесь?

«Ну, я не слишком люблю змей. А еще я ненавижу песок. Это очень неудобно».

Что вас пугает в старости?

«Я всегда стараюсь работать на пять лет вперед; так я никогда не испытываю удивления. Сейчас, например, мне 70. Поэтому каждый год в течение следующих пяти лет будет поводом для радости».

Как близко вы подошли к смерти?

«Я заснул за рулем на трассе M11, у меня загорелся двигатель над Атлантикой в легком самолете, я проехал без охраны через зону обстрела противника, чтобы дать концерт в Сараево в военное время — список можно продолжать до бесконечности. Но у меня был рак горла третьей стадии, и меня вылечили фантастические британские медики».

Более подробный материал доступен здесь.

BRUCE DICKINSON -




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23 июл 2024
Hellg
Да, Шэрон Озборн мало кому нравится.
Like!5
23 июл 2024
ElectricRetard
Hellg, просто и со вкусом, лайк)

просмотров: 326

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