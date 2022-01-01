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Бывший басист MEGADETH считает, что участники METALLICA дали Dave'y Mustaine'y второй шанс



В новом интервью для Artists On Record Starring ADIKA Live! бывший басист группы MEGADETH David Ellefson обсудил конфликт между Dave'ом Mustaine'ом и участниками его бывшей группой METALLICA. Mustaine, который основал MEGADETH почти четыре десятилетия назад, является соавтором четырёх песен на дебютном альбоме METALLICA 1983 года "Kill 'Em All", который был записан всего через несколько недель после его увольнения из группы.



Ellefson сказал:



«Я всегда подбадривал Dave'a: "Чувак, не смотри в ту сторону". Это отличный шанс. То, что мы делаем, это круто, чувак". К примеру, Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] приходил на наши концерты, обращал внимание на то, что мы делаем. Он определённо был поклонником творчества Dave'a и был его другом. Я думаю, ему, наверное, было неприятно, что пришлось расстаться с Dаve'ом. Ему пришлось сделать выбор. Но он продолжал приходить на концерты; он тусовался; он всегда был другом Dave'a. Так что я сказал: "Слушай, эти ребята тебя не забыли. Они использовали твои песни, они упомянули об этом, и они заплатили тебе. Я имею в виду, у них нет ненависти к тебе". Есть много других групп, участники которых говорят: "Да пошёл этот парень. Мы украдём его песни. Мы не будем его упоминать. И мы не заплатим ему. Пошёл ты. Подай на нас в суд". Вот как это обычно происходит в музыкальном бизнесе. Так что тот факт, что эти ребята сделали всё правильно на каждом шагу, я считаю, это просто потрясающе. Потому что в противном случае Dave — если использовать аналогию с BEATLES — мог бы стать Pete'ом Best'ом от METALLICA, самым забытым участником METALLICA, о котором бы никто и не знал, если бы его имя не появилось на пластинках. Это признание его важности. Они дали ему второй шанс, разместив его имя на этих записях, использовав эти композиции, а затем снова заплатив ему».







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